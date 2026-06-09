کوئٹہ میں سرکاری ملازم کی بیوی اور چار بچوں کے قتل اور خودکشی کا واقعہ، دو ملزمان حراست میں

صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک سرکاری ملازم کی جانب سے اپنی اہلیہ اور چار کمسن بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنے کے کیس میں پولیس نے دو افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ملزم آصف خان نے سوشل میڈیا پر ویڈیو میں کچھ سرکاری ملازمین پر بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انصاف کے وعدے کیے۔
صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک سرکاری ملازم کی جانب سے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ اور چار کمسن بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنے کے کیس میں پولیس نے تفتیش کی غرض سے دو ملزمان کو حراست میں لیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق مبینہ طور پر اپنے اہلخانہ کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت آصف خان کے نام سے ہوئی، جو کوئٹہ کی وحدت کالونی میں رہائش پذیر تھا اور سیکریٹریٹ کا ملازم تھا۔ اس واقعے کی ایف آئی آر آصف خان کے بھائی ظریف خان کی مدعیت میں درج کی گئی ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ چند سرکاری ملازمین گذشتہ کچھ عرصے سے اُن کے بھائی کو مسلسل ہراساں کر رہے تھے جس کے سبب وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر آصف خان کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، جس میں وہ چند افراد پر انھیں اور اُن کے بچوں کو ہراساں کرنے کے الزامات عائد کرتے ہیں اور حکام سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئٹہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو میں لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں اور آصف خان کی جانب سے نامزد کیے گئے افراد کو حراست میں لے کر اُن سے تفتیش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 'حکومت اس افسوسناک واقعے کے تمام ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔' اس واقعے کا مقدمہ کوئٹہ میں شہید امیر دستی پولیس سٹیشن میں محمد آصف کے بھائی ظریف خان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 302 (قتل)، 322 (قتل بالسبب)، 325 (نقصان پہنچانے) اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق مدعی مقدمہ ( آصف خان کے بھائی) نے پولیس کو بتایا کہ وہ پیر کے روز (آٹھ جون) اپنے بھائی آصف خان کے گھر گئے لیکن دستک دینے کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا، جس کے بعد انھوں نے دو سے تین بار فون بھی کیا لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ آصف خان کے بھائی کے مطابق وہ جب بازار سے سامان لے کر واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو گلی میں ہی انھیں اپنے بیٹے کی فون کال موصول ہوئی، جس نے بتایا کہ چچا آصف نے اسے ایک ویڈیو اور چند تصاویر فون پر بھیجی ہیں اور انھوں نے اپنے بچوں کو مار دیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق آصف خان کے بھائی یہ سُن کر گھر پہنچے اور ابھی تصاویر اور ویڈیو دیکھ ہی رہے تھے کہ اُن کے بیٹے کے نمبر پر دوبارہ آصف خان کی کال موصول ہوئی۔ مدعی مقدمہ کے مطابق انھوں نے اپنے بھائی کو ڈانٹ کر سمجھایا کہ جو ہونا تھا ہو گیا اور یہ کہ وہ اپنی زندگی ختم نہ کریں۔ اس کے بعد ظریف خان اپنے اہلخانہ سمیت آصف خان کے گھر روانہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے دو فائر کی آواز آئی۔ ظریف خان نے ایف آئی آر میں مزید بتایا کہ پولیس کی آمد پر جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کے مختلف حصوں میں انھیں اپنی بھابھی، تین بھتیجیوں اور ایک بھتیجے کی خون میں لت پت لاشیں ملیں جبکہ آصف خان زخمی حالت میں ملے، جنھیں علاج کے لیے ہسپتال روانہ کیا گیا۔ ظریف خان نے ایف آئی آر میں یہ بھی کہا کہ اس سب کے بعد انھوں نے اپنے بیٹے کے فون پر اپنے بھائی کا مکمل ویڈیو بیان سُنا، جس میں وہ چند سرکاری ملازمین پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ انھیں ہراساں کر رہے ہیں اور اُنھیں اُن کے بچوں کے نام پر میلیک میل کیا جا رہا ہے اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ایف آئی آر میں ظریف خان نے دعویٰ کیا کہ اسی مبینہ بلیک میل نگ کی وجہ سے اُن کے بھائی نے ذہنی دباؤ میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو مار کر خودکشی کر لی۔ آصف خان کی ویڈیو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت سے مدد کی اپیل کی گئی اور یہ دھمکی دی گئی کہ اگر شنوائی نہ ہوئی تو وہ اپنی اور اپنے بچوں کی جان لے لیں گے۔ آصف خان الزام عائد کرتے ہیں کہ اُن سے سرکاری گھر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بچوں کے نام پر بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ تھانے کے ڈیوٹی افسر محمد ارشد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس واقعے کی تفتیش سیریس کرائمز انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کی گئی ہے.
صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک سرکاری ملازم کی جانب سے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ اور چار کمسن بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنے کے کیس میں پولیس نے تفتیش کی غرض سے دو ملزمان کو حراست میں لیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق مبینہ طور پر اپنے اہلخانہ کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت آصف خان کے نام سے ہوئی، جو کوئٹہ کی وحدت کالونی میں رہائش پذیر تھا اور سیکریٹریٹ کا ملازم تھا۔ اس واقعے کی ایف آئی آر آصف خان کے بھائی ظریف خان کی مدعیت میں درج کی گئی ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ چند سرکاری ملازمین گذشتہ کچھ عرصے سے اُن کے بھائی کو مسلسل ہراساں کر رہے تھے جس کے سبب وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر آصف خان کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، جس میں وہ چند افراد پر انھیں اور اُن کے بچوں کو ہراساں کرنے کے الزامات عائد کرتے ہیں اور حکام سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئٹہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو میں لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں اور آصف خان کی جانب سے نامزد کیے گئے افراد کو حراست میں لے کر اُن سے تفتیش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 'حکومت اس افسوسناک واقعے کے تمام ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔' اس واقعے کا مقدمہ کوئٹہ میں شہید امیر دستی پولیس سٹیشن میں محمد آصف کے بھائی ظریف خان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 302 (قتل)، 322 (قتل بالسبب)، 325 (نقصان پہنچانے) اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق مدعی مقدمہ (آصف خان کے بھائی) نے پولیس کو بتایا کہ وہ پیر کے روز (آٹھ جون) اپنے بھائی آصف خان کے گھر گئے لیکن دستک دینے کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا، جس کے بعد انھوں نے دو سے تین بار فون بھی کیا لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ آصف خان کے بھائی کے مطابق وہ جب بازار سے سامان لے کر واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو گلی میں ہی انھیں اپنے بیٹے کی فون کال موصول ہوئی، جس نے بتایا کہ چچا آصف نے اسے ایک ویڈیو اور چند تصاویر فون پر بھیجی ہیں اور انھوں نے اپنے بچوں کو مار دیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق آصف خان کے بھائی یہ سُن کر گھر پہنچے اور ابھی تصاویر اور ویڈیو دیکھ ہی رہے تھے کہ اُن کے بیٹے کے نمبر پر دوبارہ آصف خان کی کال موصول ہوئی۔ مدعی مقدمہ کے مطابق انھوں نے اپنے بھائی کو ڈانٹ کر سمجھایا کہ جو ہونا تھا ہو گیا اور یہ کہ وہ اپنی زندگی ختم نہ کریں۔ اس کے بعد ظریف خان اپنے اہلخانہ سمیت آصف خان کے گھر روانہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے دو فائر کی آواز آئی۔ ظریف خان نے ایف آئی آر میں مزید بتایا کہ پولیس کی آمد پر جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کے مختلف حصوں میں انھیں اپنی بھابھی، تین بھتیجیوں اور ایک بھتیجے کی خون میں لت پت لاشیں ملیں جبکہ آصف خان زخمی حالت میں ملے، جنھیں علاج کے لیے ہسپتال روانہ کیا گیا۔ ظریف خان نے ایف آئی آر میں یہ بھی کہا کہ اس سب کے بعد انھوں نے اپنے بیٹے کے فون پر اپنے بھائی کا مکمل ویڈیو بیان سُنا، جس میں وہ چند سرکاری ملازمین پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ انھیں ہراساں کر رہے ہیں اور اُنھیں اُن کے بچوں کے نام پر میلیک میل کیا جا رہا ہے اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ایف آئی آر میں ظریف خان نے دعویٰ کیا کہ اسی مبینہ بلیک میلنگ کی وجہ سے اُن کے بھائی نے ذہنی دباؤ میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو مار کر خودکشی کر لی۔ آصف خان کی ویڈیو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت سے مدد کی اپیل کی گئی اور یہ دھمکی دی گئی کہ اگر شنوائی نہ ہوئی تو وہ اپنی اور اپنے بچوں کی جان لے لیں گے۔ آصف خان الزام عائد کرتے ہیں کہ اُن سے سرکاری گھر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بچوں کے نام پر بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ تھانے کے ڈیوٹی افسر محمد ارشد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس واقعے کی تفتیش سیریس کرائمز انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کی گئی ہے
کوئٹہ آصف خان خودکشی بلیک میل بلوچستان