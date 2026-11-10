کوئٹہ اور سوست میں کسٹمز کی بڑی کارروائیاں، 319 ملین روپے کے ڈیوٹیز اور ٹیکسز داؤ پر
پاکستان کسٹمز نے کوئٹہ اور سوست ڈرائی پورٹ پر ہیروئن، اسمگل شدہ اشیا اور مشتبہ خام مال ضبط کیا، جس سے 319 ملین روپے کے ڈیوٹیز اور ٹیکسز بچ گئے ہیں۔
پاکستان کسٹمز نے کوئٹہ اور سوست ڈرائی پورٹ پر تین بڑی کارروائیوں میں منشیات، اسمگل شدہ اشیا اور مشتبہ خام مال برآمد کیا ہے۔ ایف بی آر کے ماتحت ادارے کسٹمز کے مطابق زیارت کراس پر تقریباً 1.2 ارب روپے مالیت کی ہیروئن پکڑی گئی، جبکہ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن (ڈی ای ایس) کولپور، کوئٹہ نے 51.6 ملین روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیا ضبط کیں۔ سوست ڈرائی پورٹ پر سگریٹ فلٹرز کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی مشتبہ کھیپ کی نشاندہی ہوئی، جس میں 319 ملین روپے کے ڈیوٹیز اور ٹیکسز داؤ پر لگے ہیں۔
یہ کارروائیاں کسٹمز کے مختلف یونٹس کی جانب سے انجام دی گئیں۔ فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ (ایف ای یو) زیارت کراس اور کلکٹریٹ آف کسٹمز (انفورسمنٹ)، کوئٹہ نے منشیات کی ایک بڑی کارروائی میں ٹویوٹا ہائی لکس ریوو گاڑی سے 42.891 کلوگرام ہیروئن برآمد کی۔Also readکراچی ٹیسٹ؛ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کے صفر پر 2 کھلاڑی آؤٹ - ایکسپریس اردو
زیارت کراس پر ہیروئن کی برآمدگی کا طریقہ کار
زیارت کراس پر ایف ای یو نے ٹویوٹا ہائی لکس ریوو گاڑی کے خصوصی طور پر تیار کردہ خفیہ خانوں سے 42.891 کلوگرام ہیروئن نکالی۔ کسٹمز کے مطابق اس ہیروئن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں تخمینہ شدہ مالیت 1.2 ارب روپے ہے، جبکہ گاڑی کی مالیت تقریباً 20 ملین روپے بتائی گئی ہے۔ ضبط شدہ سامان اور گاڑی کی مجموعی مالیت 1.22 ارب روپے بنتی ہے۔
گاڑی میں سوار دونوں افراد کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف کسٹمز ایکٹ، 1969 اور کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ، 1997 کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق چھ ہفتوں سے بھی کم عرصے میں ایف ای یو زیارت کراس کی یہ منشیات کی تیسری بڑی برآمدگی ہے۔
کولپور میں اسمگل شدہ اشیا کی ضبطی کی تفصیل
ڈی ای ایس کولپور کی ٹیم نے کوئٹہ سبی روٹ پر ایک مسافر گاڑی کی چیکنگ کے دوران 51.6 ملین روپے مالیت کی غیر ملکی ساختہ اسمگل شدہ اشیا ضبط کیں۔ ان اشیا کی سی آئی ایف ویلیو 36.1 ملین روپے ہے۔ ضبط شدہ سامان میں تقریباً 500 کلوگرام سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو شامل ہے، جس کی مالیت 50 ملین روپے ہے۔
اس کے علاوہ 30 بھارتی ساختہ کیٹامین انجیکشنز، چینی نمک، پوست کے بیج، غیر ملکی سگریٹ، کاسمیٹکس، کنفیکشنری اور دیگر اشیا بھی برآمد ہوئیں۔ کسٹمز کے مطابق دس روز سے بھی کم عرصے میں ڈی ای ایس کولپور کی یہ سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو کی دوسری بڑی ضبطی ہے۔ اس سے پہلے 31 اکتوبر 2026 کو 73 ملین روپے مالیت کی تقریباً 730 کلوگرام سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو برآمد کی گئی تھی۔ ان دونوں کارروائیوں میں ضبط شدہ سامان کی مجموعی مالیت 108 ملین روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔
سوست ڈرائی پورٹ پر مشتبہ خام مال کی جانچ
سلک روٹ ڈرائی پورٹ سوست پر پاکستان کسٹمز نے ایک غیر اعلانیہ کنٹینر سے تقریباً 23,800 کلوگرام مشتبہ سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو برآمد کیا۔ اس کے ساتھ کاسمیٹکس، پرفیومز، موبائل فون کی بیٹریاں اور سرکٹ بریکرز بھی کنٹینر سے ملے۔ برآمد شدہ سامان کی تخمینہ شدہ مارکیٹ ویلیو 75 ملین روپے ہے۔
کسٹمز نے اس سامان پر واجب الادا ڈیوٹیز اور ٹیکسز کا تخمینہ 319 ملین روپے لگایا ہے، جس کا بڑا حصہ مشتبہ سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو سے متعلق ہے۔ کنٹینر کا معائنہ 07 نومبر 2026 کو کیا گیا۔ حکام کے مطابق برآمد شدہ مواد کی درست ساخت اور درجہ بندی کا تعین کرنے کے لیے اس کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوائے جا رہے ہیں۔
کسٹمز کارروائیوں کا عوامی و مالی اثر
کسٹمز کے مطابق ڈی ای ایس کولپور اور ایف ای یو زیارت کراس کی یہ کارروائیاں فیلڈ فارمیشن کی بڑھتی ہوئی آپریشنل صلاحیت کا مظہر ہیں۔ یہ تازہ کارروائی حال ہی میں بھرتی ہونے والے سب انسپکٹرز اور سپاہیوں نے انجام دی۔ ان کارروائیوں سے منشیات اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے ساتھ ریاست کے محصولات کا تحفظ بھی ہوا ہے۔
سوست کے کنٹینر سے متعلق لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج آنے پر ہی مشتبہ سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو کی حتمی ساخت اور درجہ بندی واضح ہوگی۔ اسی بنیاد پر 319 ملین روپے کے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کا حتمی تعین کیا جائے گا۔ زیارت کراس کیس میں گرفتار دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی ایف آئی آر کے تحت جاری رہے گی۔
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