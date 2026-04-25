کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کراچی کنگز کو 196 رنز کا ہدف دیا، روسو اور سعود شکیل کی عمدہ بیٹنگ

پاکستان سپر لیگ کے 37ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کراچی کنگز کے خلاف 195 رنز کا ہدف قائم کیا، جس میں رائیلی روسو کی 90 رنز کی اننگز اور سعود شکیل کی 57 رنز کی شراکت نمایاں رہی۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 37ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کراچی کنگز کے خلاف قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک پرجوش مقابلہ کھیلا۔ کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ تاہم، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ کی شروعات مایوس کن رہی، جہاں ان کے دونوں اوپنرز، شامل حسین اور خواجہ نافع، پہلے ہی اوور میں بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ ابتدائی جھٹکوں کے بعد، ٹیم کو بحرانی صورتحال سے نکالنے کی ذمہ داری رائیلی روسو اور کپتان سعود شکیل نے سنبھالی۔ ان دونوں بلے بازوں نے انتہائی ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے 148 رنز کی اہم شراکت قائم کی۔ رائیلی روسو نے 90 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں عمدہ شاٹس کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ سعود شکیل نے 57 رنز بنا کر ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں بلے بازوں کی مستحکم بیٹنگ کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا اسکور مضبوط بنیاد پر قائم ہوا۔ رائیلی روسو اور سعود شکیل کی شراکت کے بعد، دنیش چندیمل نے بھی 30 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کے مجموعی اسکور کو بڑھانے میں مدد کی۔ دنیش چندیمل نے مختصر وقت میں ہی چند خوبصورت شاٹس کھیل کر گیند کو باؤنڈری لائن عبور کرایا۔ تاہم، حسن نواز اور جہانداد خان کی بیٹنگ متاثر کن نہ رہی، اور وہ بالترتیب 3 اور 3 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ان دونوں بلے بازوں کی جلد واپسی نے ٹیم کے اسکور کو مزید بڑھانے کے امکانات کو کم کر دیا۔ مجموعی طور پر، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 20 اوورز میں 195 رنز بنائے، جس میں رائیلی روسو اور سعود شکیل کی شراکت کا اہم حصہ تھا۔ یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں ایونٹ میں اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے فتح حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تاہم، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فتح حاصل کرنے والی ٹیم کو بھی پلے آف مرحلے میں رسائی کی ضمانت نہیں ہوگی۔ کراچی کنگز کے خلاف کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی یہ فتح ان کے لیے ایک اہم پیشرفت ثابت ہوسکتی ہے، لیکن انہیں لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان ہونے والے میچز کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ ان میچز کے نتائج کے بعد ہی پلے آف مرحلے میں چوتھی ٹیم کا حتمی فیصلہ کیا جاسکے گا۔ اس میچ کے دوران، پی ایس ایل کے میدانوں میں تماشائیوں کی عدم موجودگی پر بھی تنقید کی گئی۔ سابق کرکٹر اسد عمر نے اس بات کا اظہار کیا کہ خالی میدان مایوس کن ہیں اور تماشائیوں کو میچ دیکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تماشائیوں کی موجودگی سے میچ میں ایک خاص قسم کا جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، جو کھلاڑیوں کو مزید بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، فیفا ورلڈکپ 2026 کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آرہی ہیں، جس میں ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کرنے کی بات کی جارہی ہے۔ یہ خبریں خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں.
