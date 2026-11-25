کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لوکی فرگیوسن کو 76.3 ملین میں سائن کیا
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پی ایس ایل 12 کے لیے نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر لوکی فرگیوسن کو 7.63 کروڑ روپے میں ڈائریکٹ سائن کرلیا۔
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پاکستان سپر لیگ کے بارہویں ایڈیشن کے لیے نیوزی لینڈ کے تجربہ کار فاسٹ بولر لوکی فرگیوسن کو بطور ڈائریکٹ سائن کھلاڑی شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ٹیم جنہوں نے پی ایس ایل کے ماضی میں چیمپئن شپ جیتی تھی، نے اس اقدام کے ذریعے اپنے بیٹنگ اور باؤلنگ اعداد و شمار کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔
فرگیوسن کی مالی قدر اور معاہدہ
کرکٹ انتظامیہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 35 سالہ اس فاسٹ بولر کو 7 کروڑ 63 لاکھ روپے کی رقم کے عوض معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ رقم اس کھلاڑی کی بین الاقوامی سطح پر حاصل کردہ کامیابیوں اور ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ان کی خاص مہارت کی عکاسی کرتی ہے۔Also readXiaomi to launch mobile series 12, 12 Pro, 12 X on March 15 globally
بین الاقوامی کیریئر اور وکٹوں کا ریکارڈ
نیوزی لینڈ کی قومی ٹیم کی طرف سے لوکی فرگیوسن نے اب تک ایک ٹیسٹ، 65 ون ڈے اور 56 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں۔ ان کے کیریئر کا مجموعی ریکارڈ 176 وکٹیں ہیں جو ان کی مستقل مزاجی اور خطرناک باؤلنگ اسٹائل کا ثبوت ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی لیگز میں کارکردگی کا جائزہ
فرقیوسن نے دنیا بھر کی مختلف ٹی ٹوئنٹی لیگز میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ 225 ٹی ٹوئنٹی میچز میں انہوں نے کل 257 وکٹیں حاصل کر کے اپنی تیز رفتار اور چالاک باؤلنگ کا ثبوت دیا ہے۔
پی ایس ایل فرنچائزز اور اگلے اقدامات
پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق تمام فرنچائزز کو 13 جنوری تک اپنے برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کی فہرست جمع کرانی لازمی ہے۔ پلیئرز آکشن 23 جنوری کو منعقد ہوگا جس میں دیگر ٹیمیں اپنی ٹیموں کی تشکیل جاری رکھیں گی۔
اس سیزن میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی حکمت عملی
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لوکی فرگیوسن کو ڈائریکٹ سائن کر کے اس سیزن میں کھیل کی کیفیت میں نمایاں بہتری کی کوشش کی ہے۔ یہ قدم ان کی ماضی کی چیمپئن شپ جیتنے کی یاد دلاتا ہے اور شائقین میں نئی امیدیں پیدا کرتا ہے۔
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