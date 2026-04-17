کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو چھ وکٹوں سے شکست دی

پاکستان سپر لیگ (PSL) سیزن 11 کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو 135 رنز کا ہدف دے کر چھ وکٹوں سے ہرا دیا۔ ریلی روسو کی شاندار نصف سنچری نے گلیڈی ایٹرز کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔
پاکستان سپر لیگ (PSL) سیزن 11 کے 26ویں میچ میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر میدان مار لیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے دیے گئے 135 رنز کے ہدف کے تعاقب میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 17ویں اوور میں چار وکٹوں کے نقصان پر یہ ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پی ایس ایل 11 میں اپنی دوسری فتح درج کی، حالانکہ اب تک ان کا ریکارڈ چھ میچوں میں دو جیت اور چار شکستوں کا رہا ہے۔
میچ کا آغاز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے لیے کچھ غیر متزلزل رہا۔ ان کے اوپننگ بلے باز شمیل حسین بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے، جبکہ کپتان سعود شکیل صرف ایک رن بنا سکے۔ تاہم، ریلی روسو نے 60 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ حسن نواز نے 49 رنز کی ٹھوس کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی شراکت نے ٹیم کو مشکل سے نکالا اور فتح کی جانب گامزن کیا۔
اس سے قبل، کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے، حسنین اللہ خان 33 رنز کے ساتھ سب سے نمایاں بلے باز رہے، جبکہ اسامہ میر نے 22، فخر زمان نے 20، عبداللہ شفیق نے 17 اور سکندر رضا نے 15 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے باؤلرز نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کو 135 رنز تک محدود رکھا۔ جہانداد خان اور عثمان طارق نے بالترتیب تین تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ الزاری جوزف نے دو اور ثاقب خان نے ایک وکٹ حاصل کی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے باؤلرز کی جانب سے یہ ایک منظم کوشش تھی جس نے ان کی ٹیم کو فتح کے لیے ایک قابل ہدف فراہم کیا۔
یہ میچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ فتح نے نہ صرف ان کے مورال کو بلند کیا ہے بلکہ ان کے پلے آف تک رسائی کے امکانات کو بھی بڑھایا ہے۔ دوسری جانب، لاہور قلندرز کو اس شکست سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور آئندہ میچوں میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ پی ایس ایل 11 کا یہ مقابلہ کرکٹ کے شائقین کے لیے دلچسپ لمحات پر مشتمل تھا، جس میں دونوں ٹیموں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے دباؤ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور فتح حاصل کی۔
