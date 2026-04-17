کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی ٹارگٹڈ کلنگ: کم عمر بچے خاندانی کفالت کے بوجھ تلے

کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر ٹارگٹڈ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ واقعے میں دو نوجوان، احمد اور ابراہیم، اپنے والدین کی ہلاکت کے بعد خاندانی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔
کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹڈ کلنگ کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس نے ایک بار پھر اس کمیونٹی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس بار احمد اور ابراہیم نامی دو نوجوان، جن کی عمریں بچپن اور جوانی کے درمیان ہیں، اپنے خاندانوں کے بڑے بیٹوں کے طور پر اپنے والدین کی ہلاکت کے بعد اچانک ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ یہ دردناک کہانی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے ہزار گنجی علاقے سے سامنے آئی ہے، جہاں ایک حالیہ حملے میں ان دونوں بچوں کے والد، محمد موسیٰ اور
جہان علی، زندگی کی بازی ہار گئے۔ غم سے نڈھال یہ بچے، جو اس وقت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بی بی سی سے بات کر رہے تھے، اس واقعے سے شدید متاثر نظر آئے۔ ان کے مطابق، اس حملے نے نہ صرف ان کے خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے بلکہ مستقبل کے حوالے سے ان کے تمام خوابوں کو بھی چکنا چور کر دیا ہے۔ بلوچستان کے سرکاری حکام نے اس واقعے کو واضح طور پر ٹارگٹڈ کلنگ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ کالعدم تنظیم دولتِ اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس ہولناک واقعے کے خلاف ہزارہ برادری کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، تاہم ماضی کی نسبت اس بار احتجاج زیادہ طویل نہیں رہا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیا اللہ کے فوری یقین دہانی کرانے کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی احتجاج ختم کر دیا گیا۔ اس حالیہ ٹارگٹڈ کلنگ کے واقعے نے ہزارہ قبیلے کے افراد میں ایک بار پھر گہری تشویش پیدا کر دی ہے۔ یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ ماضی میں بھی ہزارہ قبیلے پر متعدد اور بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اس حالیہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹارگٹڈ کلنگ کا دل دہلا دینے والا واقعہ گزشتہ اتوار کو کوئٹہ شہر کے علاقے ہزار گنجی میں سبزی منڈی کے قریب پیش آیا۔ اس حملے میں مجموعی طور پر ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، جب یہ افراد ایک لوڈر رکشے میں منڈی کے قریب پہنچ رہے تھے، تو دو موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس سفاک حملے کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ تین دیگر شدید زخمی ہوئے۔ محمد موسیٰ، جو اس حملے میں شہید ہوئے، سوگواران میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑ گئے ہیں۔ ان کا بیٹا احمد، جو اس وقت سب سے چھوٹا ہے، اب خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ احمد اور ابراہیم کے اہلخانہ نے بی بی سی کو بتایا کہ موسیٰ اور جہان علی ہفتے میں دو سے تین روز زرنج رکشے پر سوار ہو کر ہزار گنجی سبزی منڈی سے سبزیاں اور پھل لایا کرتے تھے اور پھر انہیں ہزارہ ٹاؤن میں فروخت کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر اسی مزدوری پر منحصر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین غریب ہونے کے باوجود سخت محنت کرتے تھے اور ان کی روزمرہ کی کمائی ہی ان کے خاندانوں کا واحد ذریعہ معاش تھی۔ ابراہیم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ کم وسائل اور کم آمدنی کے باوجود ان کے والد کی شدید خواہش تھی کہ وہ ان کی تعلیم پر توجہ دیں اور انہیں ایک اچھا اور بڑا انسان بنتے دیکھیں۔ ان کی یہ آرزو تھی کہ جب وہ بوڑھے ہوں تو ان کا بیٹا ان کا سہارا بنے۔ ابراہیم، جو خود ایک سکول کا طالب علم ہے، نے کہا کہ وہ مزید پڑھنا چاہتا ہے لیکن اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ محمد موسیٰ کے بھانجے، حمید اللہ، نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے اس المناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ دونوں چھوٹے بچے اب اپنے اپنے خاندانوں کے سب سے بڑے ہیں، اور اس کم عمری میں وہ اپنے اہلخانہ کی کفالت کس طرح کر سکیں گے؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی معمولی مزدوری کرنے والے افراد تھے۔ اس ٹارگٹڈ کلنگ کے واقعے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں انسداد دہشت گردی کی مختلف دفعات کے تحت محمد موسیٰ کے بیٹے کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں جب پاکستان کے دیگر صوبوں میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بکثرت پیش آ رہے تھے، اس وقت بلوچستان اس سے کافی حد تک محفوظ رہا تھا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں اس نوعیت کا صرف ایک واقعہ پیش آیا تھا، جب بلوچستان کے سابق وزیر تعلیم اور ہزارہ قبیلے کے سردار خاندان سے تعلق رکھنے والے سردار نثار علی ہزارہ کو بلوچستان اسمبلی کے سامنے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں وہ زخمی ہوئے اور ان کا محافظ ہلاک ہو گیا۔ بلوچستان میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا بڑے پیمانے پر آغاز سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا۔ ان حملوں میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی۔ مشرف کے دور میں کوئٹہ شہر میں ہزارہ قبیلے کو نشانہ بنانے کا پہلا بڑا واقعہ جون 2003 میں پیش آیا، جب قبیلے سے تعلق رکھنے والے پولیس کیڈٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں دس سے زائد پولیس کیڈٹس ہلاک اور نو زخمی ہوئے۔ 2021 کے اوائل میں ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے ہزارہ قبیلے کے 11 افراد کو انتہائی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور سابق رکن بلوچستان اسمبلی، قادر نائل، کا دعویٰ ہے کہ ان تمام واقعات میں مجموعی طور پر قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً دو ہزار افراد ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس سنگین صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں جس کا ہزارہ برادری سامنا کر رہی ہے۔ ٹارگٹڈ کلنگ کے اس حالیہ واقعے نے ایک بار پھر اس اہم سوال کو جنم دیا ہے کہ ہزارہ برادری کو اس طرح کے حملوں کا سامنا کب تک کرنا پڑے گا اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف احمد اور ابراہیم جیسے بچوں کی نہیں بلکہ پورے समुदाय کی مستقبل کی امیدوں اور خوابوں کا سوال ہے۔ بچوں کی قسمت کا یہ دردناک موڑ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح پرتشدد واقعات ننھی جانوں کو ان کی عمر سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داریوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ احمد اور ابراہیم، جو خود ابھی کھیل کود کے قابل ہیں، اب اپنے خاندانوں کے سہارے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے والد، جو سبزی فروشی جیسے معمولی کام سے اپنے گھر کا چولہا جلایا کرتے تھے، اب ان کے لیے صرف یادیں اور ادھورے خواب چھوڑ گئے ہیں۔ اس واقعے نے ان کے خاندانوں کو نہ صرف مالی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ حکام کی جانب سے یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں، لیکن ہزارہ برادری کا صبر اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں صرف یقین دہانیوں کی نہیں بلکہ عملی اقدامات اور دیرپا حل کی ضرورت ہے۔ جب تک اس قسم کی ٹارگٹڈ کلنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا، تب تک احمد اور ابراہیم جیسے ہزاروں بچے ہمیشہ خوف کے سائے میں زندگی گزارتے رہیں گے اور ان کے بچپن کے خواب ہمیشہ ادھورے رہیں گے۔ یہ واقعہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ایک اور دلخراش باب ہے
