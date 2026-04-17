کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں شاندار فتوحات

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے حالیہ میچوں میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو چھ وکٹوں سے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دی ہے۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں دلچسپ مقابلے جاری ہیں، جس میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو باآسانی چھ وکٹوں سے شکست دے کر میدان مار لیا ہے۔ یہ میچ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کا حصہ تھا اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اپنے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتح اپنے نام کیا۔
لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 135 رنز کا ہدف دیا تھا، جو کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 17 اوورز میں صرف چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوئٹہ کی جانب سے حسین اللہ خان نے 33 رنز بنا کر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ اسامہ میر نے 22 رنز کا اضافہ کیا۔ فخر زمان نے 20، عبداللہ شفیق نے 17 اور سکندر رضا نے 15 رنز کی اننگز کھیلی۔
جواب میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ریلی روسو 60 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے، جبکہ حسن نواز نے 49 رنز کی اہم اننگز کھیلی اور ٹیم کو فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس فتح کے بعد، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 7 میچوں میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ لاہور قلندرز 6 میچوں میں 4 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں نمبر پر موجود ہیں۔
ایک اور اہم میچ میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو آٹھ وکٹوں سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسرا نمبر حاصل کر لیا ہے۔ ٹاس جیت کر اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور کراچی کنگز کو بلے بازی کی دعوت دی۔ کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے۔ کراچی کی جانب سے راسی وین ڈیر ڈوسن نے 51 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ جیسن رائے نے 39 اور اعظم خان نے 34 رنز کا اضافہ کیا۔
151 رنز کے ہدف کے تعاقب میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 16 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ سمیع اللہ منہاس 58 رنز بنا کر سب سے نمایاں رہے، جبکہ ڈیوون کنوے 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کپتان شاداب خان نے بھی 31 رنز کی ایک مستحکم ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فتح نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو پوائنٹس ٹیبل پر ایک مضبوط پوزیشن حاصل کرنے میں مدد دی ہے اور وہ اب دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔
یہ دونوں میچ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ سفر کو مزید رنگین بنا رہے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی لاہور قلندرز کے خلاف فتح نے ان کی پوزیشن کو بہتر کیا ہے اور وہ پلے آف کی دوڑ میں برقرار ہیں۔ دوسری جانب، اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کے خلاف فیصلہ کن فتح نے ان کی پراعتماد کارکردگی کو اجاگر کیا ہے اور وہ ٹاپ پوزیشنز کے لیے سنجیدہ حریف کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیگ کے اگلے مراحل میں مزید سخت مقابلے متوقع ہیں، کیونکہ تمام ٹیمیں پلے آف میں جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ شائقین کرکٹ کو مزید سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کی امید ہے جو کہ اس ٹورنامنٹ کو مزید پرکشش بنائیں گے
پاکستان سپر لیگ سیزن 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی فتح، اسلام آباد یونائیٹڈ کی کارکردگیپاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔
