کوئی بھی вероятہ! جیدھائی کروڑوں کا فراڈ کیس میں حبیبہ، تاجر نشیت پٹیل کو گرفتار

بھارتی اداکار و کامیڈین جاوید جعفری کی اہلیہ حبیبہ سے مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا فراڈ کیس میں تاجر نشیت پٹیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
حیران کن حقیقت// بھارتی اداکار و کامیڈین جاوید جعفری کی اہلیہ حبیبہ سے مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا فراڈ ہونے کا انکشاف سامنے آگیا۔ انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ممبئی کرائم برانچ کے پراپرٹی سیل نے جاوید جعفری کی اہلیہ حبیبہ سے مبینہ 16.24 کروڑ روپے کے فراڈ کیس میں تاجر نشیت پٹیل کو گرفتار کر لیا۔ فراڈ کیس کی ایف آئی آر کھار پولیس اسٹیشن میں بی ایم سی کے اسسٹنٹ کمشنر مہیش پاٹل سمیت چھ ملزمان کے خلاف درج کی گئی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر جعفری فیملی کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ ان کے بااثر بلڈرز اور اعلیٰ سرکاری ح......
قاری کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، انہوں نے خاندان کو باندرہ میں واقع نیو کملکنج ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر راضی کیا اور بھاری مالی منافع اور پراپرٹی کا قبضہ جلد دلوانے کا وعدہ کیا۔تحقیقات کے مطابق ڈیل کو اصل دکھانے اور خاندان کا اعتماد جیتنے کیلیے جعلی دستاویزات تیار کی گئیں، لیٹرز آف انٹرسٹ استعمال کیے گئے اور رجسٹریشن سے متعلق..
