Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

کواعٹہ: سول اسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والے ملزم ہمایوں شاہ پولیس فائرنگ میں ہلاک

ق现货 News

کواعٹہ: سول اسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والے ملزم ہمایوں شاہ پولیس فائرنگ میں ہلاک
تیزاب گردیخاتون ڈاکٹرکوئٹہ اسپتال
📆06/06/2026 2:36 pm
📰ExpressNewsPK
120 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 53%

بلوچستان کے کوئٹہ سول اسپتال میں پوسٹ گریجویٹ خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والے ملزم ہمایوں شاہ نوشکی بس اسٹینڈ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کی تلاش کے بعد اپنا龐道 بتایا۔ زخمی ڈاکٹر کا علاج کرائی جا رہا ہے جبکہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے سیکیورٹی کی ناکامی اور اصلاحات کے لیے دبآئی ہوئیujuana سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

ملزم ہمایوں شاہ نے نوشکی بس اسٹینڈ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مزاحمت کی، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوگیا۔ بلوچستان کے سب سے بڑے سرکاری طبی ادارے سول سنڈیمن اسپتال کوئٹہ میں سرجیکل وارڈ میں دوران ڈیوٹی ایک شخص نے پوسٹ گریجویٹ (پی جی) خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا اور موقع سے فرار ہوگیا۔ جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم تلاش کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق خاتون ڈاکٹر تیزاب کے حملے میں شدید زخمی ہوگئیں اور انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے چہرے اور جسم کا تقریباً 35 فیصد حصہ جھلس چکا ہے۔ سول اسپتال کوئٹہ میں پیش آنے والے تیزاب گردی کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے، جس میں مبینہ حملہ آور کو تیزاب پھینکنے کے بعد فرار ہوتے دیکھا جاسکتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں سرچ اور انٹیلی جنس بنیاد پر کارروائیاں شروع کردیں۔ تیزاب گردی کے مقدمے میں مطلوب ملزم ہمایوں شاہ نوشکی بس اسٹینڈ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوگیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملزم کو gripped کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم اس نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعلیٰ بلوچستان نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور معاون شاہد رند کے مطابق زخمی ڈاکٹر کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کردیا گیا ہے، جہاں ان کا مزید علاج جاری ہے۔ واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملزم اسپتال میں لفٹ آپریٹر مین تھا جو پرائیویٹ نوکری کرتا تھا۔ ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ ملزم نے قتل کے ارادے سے خاتون ڈاکٹر ماہ نور پر حملہ کیا۔ تنظیم کے رہنماؤں نے واقعے کو اسپتالوں میں سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سیکریٹری صحت اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس) سول اسپتال کا فوری تبادلہ کیا جائے اور واقعے کی شفاف جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ایمرجنسی سروسز کے علاوہ بلوچستان بھر کے سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات معطل کردی جائیں گی۔ لاہور: راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھیننے والا ملزم گرفتار۔ حومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے دوسرے پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ کردیا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.

ملزم ہمایوں شاہ نے نوشکی بس اسٹینڈ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مزاحمت کی، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوگیا۔ بلوچستان کے سب سے بڑے سرکاری طبی ادارے سول سنڈیمن اسپتال کوئٹہ میں سرجیکل وارڈ میں دوران ڈیوٹی ایک شخص نے پوسٹ گریجویٹ (پی جی) خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا اور موقع سے فرار ہوگیا۔ جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم تلاش کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق خاتون ڈاکٹر تیزاب کے حملے میں شدید زخمی ہوگئیں اور انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے چہرے اور جسم کا تقریباً 35 فیصد حصہ جھلس چکا ہے۔ سول اسپتال کوئٹہ میں پیش آنے والے تیزاب گردی کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے، جس میں مبینہ حملہ آور کو تیزاب پھینکنے کے بعد فرار ہوتے دیکھا جاسکتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں سرچ اور انٹیلی جنس بنیاد پر کارروائیاں شروع کردیں۔ تیزاب گردی کے مقدمے میں مطلوب ملزم ہمایوں شاہ نوشکی بس اسٹینڈ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوگیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملزم کو gripped کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم اس نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعلیٰ بلوچستان نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور معاون شاہد رند کے مطابق زخمی ڈاکٹر کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کردیا گیا ہے، جہاں ان کا مزید علاج جاری ہے۔ واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملزم اسپتال میں لفٹ آپریٹر مین تھا جو پرائیویٹ نوکری کرتا تھا۔ ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ ملزم نے قتل کے ارادے سے خاتون ڈاکٹر ماہ نور پر حملہ کیا۔ تنظیم کے رہنماؤں نے واقعے کو اسپتالوں میں سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سیکریٹری صحت اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس) سول اسپتال کا فوری تبادلہ کیا جائے اور واقعے کی شفاف جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ایمرجنسی سروسز کے علاوہ بلوچستان بھر کے سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات معطل کردی جائیں گی۔ لاہور: راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھیننے والا ملزم گرفتار۔ حومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے دوسرے پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ کردیا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

تیزاب گردی خاتون ڈاکٹر کوئٹہ اسپتال ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ملزم ہلاک

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 17:36:59