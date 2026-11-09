کورنگی میں مبینہ چور شہریوں کے تشدد کا نشانہ بن گیا
کورنگی ضیاء کالونی کے کرسچن محلے میں پانی کی موٹر چوری کرتے ہوئے پکڑا جانے والا مبینہ چور شہریوں کے تشدد کا نشانہ بنا، پولیس نے زخمی ملزم کو حراست میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔
کراچی کے علاقے کورنگی میں ضیاء کالونی کے کرسچن محلے میں وفا مسجد کے قریب ایک مبینہ چور علاقہ مکینوں کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ کورنگی تھانے کی حدود میں پیش آیا، جہاں مبینہ چور کو پکڑنے کے بعد محلے کے لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی مبینہ چور کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مبینہ چور کی شناخت رحمان رضا ولد رزاق احمد کے نام سے کی گئی ہے۔ اس واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے اور مقامی رہائشیوں میں جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او کورنگی فراز کے مطابق مبینہ چور ایک گھر میں پانی کی موٹر چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوا۔ وہ اوزار کی مدد سے پانی کی موٹر کھولنے میں مصروف تھا کہ گھر کے مکینوں کو آواز سنائی دی اور وہ فوراً جاگ گئے۔ جب مکینوں نے مبینہ چور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پانے کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی مکین شدید زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد مبینہ چور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شور شرابہ سن کر آس پاس کے علاقہ مکین جمع ہو گئے۔ لوگوں نے مل کر مبینہ چور کو قابو میں کیا اور اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور صورتحال کو سنبھالتے ہوئے ملزم کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس نے زخمی حالت میں ملزم کو اسپتال منتقل کیا تاکہ اس کا طبی معائنہ کرایا جا سکے اور بعد ازاں قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ یہ واقعہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ چوری کی وارداتوں کے دوران شہری اکثر خود قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات صورتحال مزید خطرناک رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی مشتبہ شخص کو پکڑنے کے بعد اس پر تشدد کرنا قانوناً جرم ہے اور اس سے نہ صرف ملزم بلکہ تشدد کرنے والے افراد بھی قانونی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی کا موقع فراہم کریں۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ملزم سے تفتیش کے بعد مزید حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ علاقے کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ محلوں میں گشت بڑھایا جائے اور حساس مقامات پر سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ پولیس حکام نے یقین دلایا ہے کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔.
کراچی کے علاقے کورنگی میں ضیاء کالونی کے کرسچن محلے میں وفا مسجد کے قریب ایک مبینہ چور علاقہ مکینوں کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ کورنگی تھانے کی حدود میں پیش آیا، جہاں مبینہ چور کو پکڑنے کے بعد محلے کے لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی مبینہ چور کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مبینہ چور کی شناخت رحمان رضا ولد رزاق احمد کے نام سے کی گئی ہے۔ اس واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے اور مقامی رہائشیوں میں جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او کورنگی فراز کے مطابق مبینہ چور ایک گھر میں پانی کی موٹر چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوا۔ وہ اوزار کی مدد سے پانی کی موٹر کھولنے میں مصروف تھا کہ گھر کے مکینوں کو آواز سنائی دی اور وہ فوراً جاگ گئے۔ جب مکینوں نے مبینہ چور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پانے کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی مکین شدید زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد مبینہ چور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شور شرابہ سن کر آس پاس کے علاقہ مکین جمع ہو گئے۔ لوگوں نے مل کر مبینہ چور کو قابو میں کیا اور اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور صورتحال کو سنبھالتے ہوئے ملزم کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس نے زخمی حالت میں ملزم کو اسپتال منتقل کیا تاکہ اس کا طبی معائنہ کرایا جا سکے اور بعد ازاں قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ یہ واقعہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ چوری کی وارداتوں کے دوران شہری اکثر خود قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات صورتحال مزید خطرناک رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی مشتبہ شخص کو پکڑنے کے بعد اس پر تشدد کرنا قانوناً جرم ہے اور اس سے نہ صرف ملزم بلکہ تشدد کرنے والے افراد بھی قانونی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی کا موقع فراہم کریں۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ملزم سے تفتیش کے بعد مزید حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ علاقے کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ محلوں میں گشت بڑھایا جائے اور حساس مقامات پر سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ پولیس حکام نے یقین دلایا ہے کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔
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