کورنگی میں دو فلیٹوں کا صفایا، چوروں نے نقدی اور زیورات لوٹ لیے

کورنگی کے علاقے میں چوروں نے ایک ساتھ دو فلیٹوں کا صفایا کردیا، جس میں نقدی، زیورات سمیت قیمتی اشیا لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں شادی کے گھر اور اس کے پڑوس میں چوری کی واردات ہوئی، جس میں چور نقدی اور طلائی زیورات چوری کر کے لے گئے۔ نبیل اپنی بہن کی رخصتی کے لیے شادی ہال گیا تھا کہ پیچھے واردات ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے کورنگی سیکٹر 31/B اللہ والا ٹاؤن میں واقع رہائشی عمارت کے دو فلیٹوں کے تالے کھول کر چور نقدی اور طلائی زیورات چوری کر کے لیے گئے۔ دونوں فلیٹوں کے رہائشی شادی کی تقریب میں گئے تھے جب واپس گھر پہنچے تو گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ملزمان نے چوتھی اور پانچویں منزل کو نشانہ بنایا۔ شادی چوتھی منزل کے رہائشی نبیل کی بہن کی تھی جبکہ پانچویں منزل کا رہائشی سلمان وقاص اور اس کی فیملی بھی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ نبیل نے ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم دس بجے شب گھر سے بارات لے کر چلے گے تھے۔ رات ایک بجے واپس گھر آئے تو دیکھا گھر کے دروازے کھلے اور تالے دروازوں کے قریب زمین پر پڑے تھے۔ کمروں میں جا کر دیکھا تو الماریوں سے سامان نکال کر زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ ملزمان کیش اور زیوارات لے کر چلے گئے۔ پانچویں منزل کے رہائشی سلمان وقاص کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں تقریباً 35 ہزار روپے نقدی، طلائی بندے اور سونے کی بالیاں غائب تھیں۔ واقعے کی اطلاع مددگار 15 پولیس کو کی گئی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور فارنزک ڈیپارٹمنٹ کو طلب کر کے شواہد اکھٹے کیے۔ علاقے کے سماجی کارکن فارق گھانچی نے ایکسپریس کو بتایا کہ علاقے میں چوری ، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں عام ہیں۔ زیادہ تر وارداتیں اُس وقت ہوتی ہیں جب علاقے میں بجلی نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ چند روز قبل اِسی علاقے سے ایک گھنٹے کے دوران سات افراد کو موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تالے نہ کاٹے گئے اور نہ ہی توڑے گئے۔ تالے چابی سے کھولے گئے ہیں۔ شبہ ہے کہ واردات میں کوئی گھر کا بھیدی ملوث ہو سکتا ہے۔ عمارت میں دس فلیٹ ہیں۔ دو گھروں میں وارداتیں ہوگئیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ عمارت کے دیگر مکینوں اور ماسیوں سے تحقیقات کی جائے گی۔ بہت جلد چوروں کو پکڑ لیا جائے گا۔ کورنگی کے رہائشی علاقے میں چوری کی واردات کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، چوروں نے دو فلیٹوں میں داخل ہو کر نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی اشیا لوٹ لیں۔ یہ واردات شادی کی تقریب کے دوران ہوئی، جب زیادہ تر رہائشی گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ پولیس نے فارنزک ٹیم کو موقع پر بلایا ہے تاکہ شواہد جمع کیے جا سکیں۔ پولیس کے مطابق، تالے چابی سے کھولے گئے تھے، جس سے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ واردات میں کوئی گھر کا بھیدی ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس نے کہا کہ عمارت کے دیگر رہائشیوں سے بھی تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی تاکہ ملزمان کو پکڑا جا سکے۔ کورنگی کے علاقے میں چوری کی وارداتوں پر سماجی کارکنوں نے بھی اپنی نگرانی کا اظہار کیا ہے۔ فارق گھانچی نے کہا کہ علاقے میں بجلی کی قطعیت کے دوران زیادہ تر وارداتیں ہوتی ہیں۔ وہ نے کہا کہ چند روز قبل اِسی علاقے سے سات افراد کو موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ سماجی کارکنوں نے پولیس سے مانگ کی ہے کہ علاقے میں پولیس کی نگرانی بڑھائی جائے تاکہ ایسی وارداتوں کو روکا جا سکے۔ پولیس نے کہا کہ وہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں اور بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا.
