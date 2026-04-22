کولمبیا کا امن معاہدہ دیرپا استحکام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، پاکستان کا اقوام متحدہ میں مؤقف

اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کولمبیا میں امن عمل کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور مسلح گروہوں کے تشدد کی مذمت کی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کولمبیا میں جاری امن عمل کے حوالے سے پاکستان کا مؤقف دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2016 میں طے پانے والا امن معاہدہ کولمبیا میں دیرپا قیام امن، ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ایک انتہائی جامع اور مثالی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ سفیر عاصم افتخار نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ طویل عرصے تک جاری رہنے والے مسلح تنازعات کے بعد کسی بھی امن معاہدے پر مکمل
عملدرآمد کرنا ایک انتہائی پیچیدہ اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ کولمبیا کی حکومت اور متعلقہ ادارے اس حوالے سے مسلسل پیش رفت کر رہے ہیں جو کہ عالمی برادری کے لیے قابل ستائش ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے تصدیقی مشن کی جانب سے کی جانے والی خدمات کو سراہتے ہوئے کولمبیا کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران پاکستانی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ امن معاہدے کے تمام نکات پر مؤثر اور مکمل عملدرآمد ہی ملک کے ان دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں پائیدار استحکام لا سکتا ہے جہاں آج بھی سکیورٹی کے سنگین چیلنجز موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہی وہ کلیدی عمل ہے جو مقامی عوام کے ریاست پر اعتماد کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کولمبیا کی حکومت کی جانب سے سابق جنگجوؤں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، تنازع سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور قومی سطح پر سکیورٹی اقدامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی بھی کھل کر تعریف کی۔ پاکستان نے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے پرامن انعقاد کا خیرمقدم کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ کولمبیا میں آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات بھی شفاف، غیر جانبدارانہ اور پرامن ماحول میں منعقد ہوں گے تاکہ جمہوریت کی جڑیں مزید مضبوط ہو سکیں۔ مزید برآں پاکستان نے ان مسلح گروہوں کی جانب سے کیے جانے والے تشدد اور حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جو امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہیں۔ خاص طور پر سابق جنگجوؤں اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پاکستان نے تمام متعلقہ فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کریں، ملکی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں اور قومی تعمیر و ترقی کے لیے امن عمل کو آگے بڑھانے میں اپنا تعمیری کردار ادا کریں۔ پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ دیرینہ تنازعات کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ خطے میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکے۔ اس کے علاوہ عوامی حلقوں میں صدر آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے واضح کیا ہے کہ صدر خیریت سے ہیں اور قوم کو ایسی من گھڑت اور جھوٹی خبروں پر کان نہیں دھرنے چاہئیں
