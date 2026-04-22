کولمبیا کا امن عمل عالمی استحکام کے لیے ناگزیر ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کا اظہارِ یکجہتی

اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کولمبیا کے 2016 کے امن معاہدے پر عملدرآمد کو سراہتے ہوئے اسے خطے میں استحکام کے لیے کلیدی قرار دیا۔
کولمبیا میں برسوں پر محیط خانہ جنگی کے خاتمے اور 2016 کے تاریخی امن معاہدے پر عملدرآمد کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں پاکستان کی جانب سے اہم موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی طویل تنازع کے بعد امن کی بحالی ایک انتہائی پیچیدہ اور صبر آزما عمل ہوتا ہے، تاہم کولمبیا کی حکومت اور وہاں کے عوام جس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بین الاقوامی برادری کے لیے ایک مثال ہے۔ عاصم افتخار احمد نے واضح کیا کہ 2016 کا امن
معاہدہ نہ صرف کولمبیا بلکہ پورے خطے میں دیرپا استحکام، معاشی ترقی اور سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ایک جامع فریم ورک کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے تصدیقی مشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی تعاون امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے مندوب نے اپنی تقریر میں اس پہلو پر روشنی ڈالی کہ امن معاہدے کا حقیقی فائدہ تبھی عام آدمی تک پہنچ سکتا ہے جب اسے زمینی حقائق کے مطابق مکمل اور مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کولمبیا کے ان دور دراز اور حساس علاقوں میں جہاں ابھی بھی سکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں، وہاں حکومتی رٹ کا قیام اور امن کا قیام ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ان کوششوں کی تعریف کی جن کے تحت سابق جنگجوؤں کو قومی دھارے میں شامل کرنے، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہیں کیونکہ طویل تنازع کے بعد لوگوں کا نظام پر بھروسہ دوبارہ قائم کرنا ہی امن کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ پاکستان نے کولمبیا میں سیاسی عمل کو مضبوط بنانے کے لیے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ہونے والے صدارتی انتخابات بھی شفافیت اور جمہوری اقدار کے مطابق منعقد ہوں گے۔ تاہم، پاکستان نے مسلح گروہوں کی جانب سے جاری تشدد، خاص طور پر سیاسی و سماجی کارکنوں اور سابق جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کریں، قانون کی حکمرانی کا احترام کریں اور اس تاریخی امن عمل کو سبوتاژ کرنے والی قوتوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ کولمبیا کا امن صرف اس ملک تک محدود نہیں بلکہ عالمی امن اور استحکام کے لیے بھی ایک مثبت پیش رفت ہے جس کی حمایت جاری رکھنی چاہیے
