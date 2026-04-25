کولمبیا یونیورسٹی میں پاکستانی سفیر کا خطاب: پاکستان کا ابھرتا ہوا جیو پالیٹیکل کردار

کولمبیا یونیورسٹی میں منعقدہ سیمینار میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی منظر نامے میں اس کے کردار پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار پر بھی روشنی ڈالی۔
امریکا کی معروف تعلیمی درسگاہ کولمبیا یونیورسٹی میں منعقدہ ایک اہم سیمینار میں پاکستان ی سفیر رضوان سعید شیخ نے شرکت کی اور ایک جامع خطاب دیا۔ سیمینار کا مرکزی موضوع جیو پالیٹکس میں پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار تھا، جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ، عالمی منظر نامے میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور ملکی کردار پر گہری بحث کی گئی۔ یہ تقریب کولمبیا یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، جو بین الاقوامی تعلقات اور عوامی پالیسیوں کے مطالعے کا ایک اہم مرکز ہے۔ نیویارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی بھی سفیر کے ہمراہ موجود تھے، جنہوں نے تقریب کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ی سفیر رضوان سعید شیخ نے اپنے خطاب میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تعلقات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ وقت کی ضروریات کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ترجیحات کو یکسو کرنا کتنی اہم ہے۔ سفیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ سہولت کاری کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے علاقائی استحکام اور سفارت کاری کو فروغ دینے کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جغرافیائی حقیقتوں، محل وقوع اور معاشی ترجیحات پر مبنی ہے، اور یہ پالیسی ملک کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے مستقبل کے مواقع اور چیلنجز کے بارے میں بھی شرکاء کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی شراکت داری کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں پر بھی زور دیا۔ خطاب کے بعد ایک انٹرایکٹو سیشن منعقد کیا گیا، جس میں کولمبیا یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء نے سفیر پاکستان سے سوالات پوچھے اور ان سے تبادلہ خیال کیا۔ طلباء نے علاقائی سلامتی، اقتصادی سفارت کاری اور پاکستان کے اسٹریٹجک نقطہ نظر سمیت متعدد موضوعات پر سوالات کیے، جن کے سفیر نے جامع اور تفصیلی جوابات دیئے۔ اس سیشن نے طلباء کو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خطے میں اس کے کردار کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا۔ سیمینار کی اختتامی تقریب میں سفیر نے یونیورسٹی کے منتظمین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے تبادلے دونوں ممالک کے درمیان باہمی فہم اور تعاون کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
