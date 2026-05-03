کولمبیا: صدارتی انتخابات سے قبل کوکوٹا میں جان لیوا حملہ، چار افراد ہلاک

کولمبیا کے سرحدی شہر کوکوٹا میں انتخابی مہم کے دوران بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان ایک حملے میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
کولمبیا کے سرحدی شہر کوکوٹا میں اتوار کی شب ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں چار افراد جانبحق ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ حملہ ملک میں صدارتی انتخابات کے چند ہفتے قبل بڑھتی ہوئی تشدد کی لہر کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 2:00 بجے (گرینچ میڈین ٹائم کے مطابق 0700) پیش آیا، جب دو مسلح افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ایک تجارتی ادارے میں بیٹھی ہوئی ایک جماعت پر فائرنگ کر دی۔ کوکوٹا شہر کے پولیس لیفٹیننٹ کرنل رکارڈو کونڈے نے ایک ویڈیو بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ بدقسمت طور پر چار افراد کی موت کی خبر ملی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک کی شناخت ولیم لوپیز کے نام سے ہوئی ہے، جو شہر میں ایک محلے کی کونسل کے صدر تھے۔ کوکوٹا ، جو وینزویلا کے ساتھ سرحد پر واقع ہے، تقریباً 8 لاکھ لوگوں کا گھر ہے اور یہ کولمبیا اور وینزویلا کے درمیان ایک اہم راستہ ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران کوکوٹا میں چار جان لیوا حملے ہو چکے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں کولمبیا میں جان لیوا حملوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ملک گزشتہ ایک دہائی کی سب سے سنگین سلامتی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں، جنوب مغربی کاوکا محکمہ میں ایک مسلح گروپ نے ایک ہائی وے پر بم دھماکا کیا جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ 2003 میں باغیوں نے ایک نائٹ کلب پر حملہ کرکے شہریوں کو شہید کرنے کے بعد سب سے زیادہ ہلاکت خیز حملہ تھا۔ ملک کے اگلے صدر کے انتخاب کے لیے مئی 31 کی تاریخ طے کی گئی ہے، اور انتخابی مہم میں سکیورٹی کے مسائل پر زور دیا جا رہا ہے۔ پولنگ میں ایوان سیپیڈا، جو حکمران بائیں بازو کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پیش پیش ہیں، لیکن ان کے پاس جون 21 کے رن آف سے بچنے کے لیے کافی حمایت نہیں ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ دائیں بازو کے امیدواروں کے ساتھ براہ راست مقابلے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ گوستاوو پیٹرو، ملک کے پہلے بائیں بازو کے صدر، آئینی طور پر مسلسل دوسرے دور کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ واقعہ کولمبیا میں بڑھتے ہوئے تشدد اور سیاسی عدم استحکام کی نشانی ہے۔ صدارتی انتخابات کے قریب اس طرح کے حملے ملک میں سکیورٹی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ کوکوٹا شہر، جو کہ وینزویلا کے ساتھ سرحد پر واقع ہے، اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں تشدد کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ولیم لوپیز، جو ہلاک ہونے والوں میں سے ایک تھے، ایک محلے کی کونسل کے صدر تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں امن اور ترقی کے لیے کام کیا تھا۔ ان کی موت سے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں کاوکا محکمہ میں ہونے والا ہائی وے بم دھماکا بھی ملک میں سکیورٹی کی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حملے میں 21 افراد کی موت اور 50 سے زائد کے زخمی ہونے سے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کولمبیا کی حکومت کو ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابی مہم کے دوران سکیورٹی فورسز کو الرٹ رکھا جانا چاہیے تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ سرحدوں پر سکیورٹی کو سخت کیا جانا چاہیے تاکہ اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ حکومت کو عوام کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے دوران پرامن اور جمہوری طریقے سے حصہ لیں اور تشدد سے پرہیز کریں۔ کولمبیا کے عوام کو بھی ملک میں امن اور استحکام کے لیے متحد ہونا چاہیے اور دہشت گردی اور تشدد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس مشکل وقت میں، کولمبیا کے عوام کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے.
کولمبیا کے سرحدی شہر کوکوٹا میں اتوار کی شب ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں چار افراد جانبحق ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ حملہ ملک میں صدارتی انتخابات کے چند ہفتے قبل بڑھتی ہوئی تشدد کی لہر کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 2:00 بجے (گرینچ میڈین ٹائم کے مطابق 0700) پیش آیا، جب دو مسلح افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ایک تجارتی ادارے میں بیٹھی ہوئی ایک جماعت پر فائرنگ کر دی۔ کوکوٹا شہر کے پولیس لیفٹیننٹ کرنل رکارڈو کونڈے نے ایک ویڈیو بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ بدقسمت طور پر چار افراد کی موت کی خبر ملی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک کی شناخت ولیم لوپیز کے نام سے ہوئی ہے، جو شہر میں ایک محلے کی کونسل کے صدر تھے۔ کوکوٹا، جو وینزویلا کے ساتھ سرحد پر واقع ہے، تقریباً 8 لاکھ لوگوں کا گھر ہے اور یہ کولمبیا اور وینزویلا کے درمیان ایک اہم راستہ ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران کوکوٹا میں چار جان لیوا حملے ہو چکے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں کولمبیا میں جان لیوا حملوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ملک گزشتہ ایک دہائی کی سب سے سنگین سلامتی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں، جنوب مغربی کاوکا محکمہ میں ایک مسلح گروپ نے ایک ہائی وے پر بم دھماکا کیا جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ 2003 میں باغیوں نے ایک نائٹ کلب پر حملہ کرکے شہریوں کو شہید کرنے کے بعد سب سے زیادہ ہلاکت خیز حملہ تھا۔ ملک کے اگلے صدر کے انتخاب کے لیے مئی 31 کی تاریخ طے کی گئی ہے، اور انتخابی مہم میں سکیورٹی کے مسائل پر زور دیا جا رہا ہے۔ پولنگ میں ایوان سیپیڈا، جو حکمران بائیں بازو کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پیش پیش ہیں، لیکن ان کے پاس جون 21 کے رن آف سے بچنے کے لیے کافی حمایت نہیں ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ دائیں بازو کے امیدواروں کے ساتھ براہ راست مقابلے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ گوستاوو پیٹرو، ملک کے پہلے بائیں بازو کے صدر، آئینی طور پر مسلسل دوسرے دور کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ واقعہ کولمبیا میں بڑھتے ہوئے تشدد اور سیاسی عدم استحکام کی نشانی ہے۔ صدارتی انتخابات کے قریب اس طرح کے حملے ملک میں سکیورٹی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ کوکوٹا شہر، جو کہ وینزویلا کے ساتھ سرحد پر واقع ہے، اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں تشدد کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ولیم لوپیز، جو ہلاک ہونے والوں میں سے ایک تھے، ایک محلے کی کونسل کے صدر تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں امن اور ترقی کے لیے کام کیا تھا۔ ان کی موت سے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں کاوکا محکمہ میں ہونے والا ہائی وے بم دھماکا بھی ملک میں سکیورٹی کی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حملے میں 21 افراد کی موت اور 50 سے زائد کے زخمی ہونے سے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کولمبیا کی حکومت کو ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابی مہم کے دوران سکیورٹی فورسز کو الرٹ رکھا جانا چاہیے تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ سرحدوں پر سکیورٹی کو سخت کیا جانا چاہیے تاکہ اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ حکومت کو عوام کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے دوران پرامن اور جمہوری طریقے سے حصہ لیں اور تشدد سے پرہیز کریں۔ کولمبیا کے عوام کو بھی ملک میں امن اور استحکام کے لیے متحد ہونا چاہیے اور دہشت گردی اور تشدد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس مشکل وقت میں، کولمبیا کے عوام کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے
کولمبیا تشدد انتخابات کوکوٹا ہلاکتیں