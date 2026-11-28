کونر میں دھماکے میں 10 بچے ہلاک، 110 زخمی
افغانستان کے صوبہ کونر کے شہر اسداباد میں اسکوٹس دپو کے دھماکے میں کم از کم 10 اسکول بچے ہلاک اور 110 زخمی ہو گئے ہیں۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ کونر کے دارالحکومت شہر اسداباد میں اتوار کو یکدم ہونے والے ایک شدید دھماکے میں کم از کم دس اسکول بچے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک سو دس دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اتوار کو 28 نومبر کو پیش آیا جب مقامی حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ دھماکا ایک اسکول کے قریب واقع ایک دھماکہ خیز مواد کے ذخیرے میں ہوئی۔
پروویشل عہدے داروں نے تصدیق کی کہ یہ دھماکا شہگائی مڈل اسکول کے قریب اس وقت رونما ہوا جب کانوں کی سرگرمیوں کے لیے دھماکہ خیز مواد کی تیاری کی جا رہی تھی اور چٹانوں کو توڑنے کے کام جاری تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں طلباء اور قریبی رہائشی علاقوں میں شدید ہرجن پھیل گئی۔Also readMillions of guests attend MLA daughter wedding in Bihar 10-km long traffic jam
دھماکے کی وجوہات اور تحقیقی نتائج
صوبائی حکومت کے ڈپٹی سپوکر ہمللہ فتارت نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکہ دھماکہ خیز مواد کے اسٹورنگ سائٹ پر بے احتیاطی اور سستی کے باعث ہوا ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ محفوظ handling کے اصولوں کی پامالی کا یہ برا انجام نکلا۔
کونر صوبہ کی معلومات اور ثقافتی محکمے کے سربراہ سمیع الحق بیان نے اے ایف پی کو بتایا کہ دھماکہ اسکول کے قریب ہوا جس کی وجہ سے طلباء اور مقامی باشندوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ علاقے کے لیے ایک المناک پیراگراف ثابت ہوا۔
حکام کی تصدیق اور زخمیوں کی حالت
ابتدائی رپورٹس میں سات لاشوں کو اسداباد کے ایک ہسپتال میں لے جایا جانے کی اطلاع تھی تاہم بعد میں داخلیہ وزارت کے سپوکر عبدالمتین قانی نے تصدیق کی کہ ہلاکتوں کی تعداد کم از کم دس طالب علموں تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سو دس دیگر افراد زخمی ہیں۔
حکام نے انتباہ کیا کہ زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ہسپتال پہنچے ایک اے ایف پی صحافی نے آٹھ سے پندرہ سال کی عمر کے زخمی بچوں کو علاج کے دوران دیکھا جن کی حالت انتہائی نازک تھی۔ پروویشل عہدے داروں نے یہ بھی کہا کہ زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے کیونکہ کچھ بچے اب بھی خطرے میں ہیں۔
مقامی گواہان کی بیانات اور تباہی کا منظر
ایک اسکول ملازم لطیف نے جو اپنا خاندانی نام بتانے سے انکار کر دیا، نے دھماکے کے بعد کے خوفناک لمحات کی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح دس بجے کے قریب ایک گھر سے دھماکا ہوا جس کے بعد بچوں کی چیخیں سنائی دیں۔ لوگ ہر سمت بھگت گئے اور منظر انتہائی تباہ کن تھا۔
ایک مقامی رہائشی علی اورمان نے بتایا کہ انہوں نے زخمی افراد کو ہسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو زخمی بچے زمین پر پڑے تھے۔ ایک باپ عبدالله نے بتایا کہ ان کا بیٹا اور کزنز ایک گرنے والی چھت کے نیچے پھنس گئے تھے، خوش قسمتی سے وہ اب ہسپتال میں بہتر ہیں۔
حفاظتی معیارات اور مستقبل کے اقدامات
اس دھماکے نے اسکولوں اور رہائشی علاقوں کے قریب کام کرنے والے دھماکہ خیز مواد کے ذخائر کی حفاظت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مقامی سطح پر ان اداروں کی نگرانی سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔
آئندہ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے محکمہ داخلہ اور مقامی حکومت کو سخت قوانین لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ عہدے داروں کا ماننا ہے کہ اسٹوریج سائٹس کو اسکولوں سے کافی دور ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے المیے روئے جا سکیں۔
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