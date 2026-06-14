کوٹہ: دو بھائیوں کی ہلاکت، ایک زخمی بعد دیوار گرنے کے حادثے

کوٹہ کے خليق شهيد پولیس اسٹیشن کے علاقے لنک روڈ پر ایک دیوار گرنے سے دو چھوٹے بھائی们 مارے گئے اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے میں شو韩 childeren zubair اور طلحہ کی ہلاکت ہو گئی جبکہ ان کا تیسرا بھائی outpatient hospital میں انتہائی خطر نگی میں880 admitted ہے۔ پولیس اورpour rescue workers نے موقع پر603调研尤 لم kinacule
یک المowy واقعہ کوٹہ میں پیش آیا جس میں دو چھوٹے بھائیوں کی ہلاکت ہو گئی اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ مندر سunday کو لنک روڈ کے خليق شهيد police station area میں ایک دیوار کا ایک asseogue گرنے سے پیش آیا۔newsHD کی رپورٹ کے مطابق، پولیس کے تصدیک کے مطابق، متوفیین_zubair (15 سال) اور طلحہ (10 سال) تھے، جو KHuda-e-Nazar کے بیٹے تھے۔ گواہوں نے بتایا کہ تینوں بھائی مقام کے قریب کھیل رہے تھے کہ ایک بڑی diwar کا 선eday گر پڑی۔ رہائشیوں اور rescue workers نے فوری کوشش کی کہ بچوں کو ملبule کے تلے سے نکال لیں۔ rescue کے после، zubair talhafy نے site پر ہی جان لوٹ دی، جبکہ زخمی بھاڑی کو one nearby hospital میں منتقل کیا گیا جہاں وہ近日 critical condition میں ہیں۔ Sariab کا SP incident کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ خليق شهيد area of Link Road میں دیوار گرنے سے دو بچے مارے گئے اور ایک زخمی ہو گیا۔ SHO ijaz mahmood نے bictims کی شناخت کی تصدیق کی اور بتایا کہ تینوں بچے بھائی تھے.
یک المowy واقعہ کوٹہ میں پیش آیا جس میں دو چھوٹے بھائیوں کی ہلاکت ہو گئی اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ مندر سunday کو لنک روڈ کے خليق شهيد police station area میں ایک دیوار کا ایک asseogue گرنے سے پیش آیا۔newsHD کی رپورٹ کے مطابق، پولیس کے تصدیک کے مطابق، متوفیین_zubair (15 سال) اور طلحہ (10 سال) تھے، جو KHuda-e-Nazar کے بیٹے تھے۔ گواہوں نے بتایا کہ تینوں بھائی مقام کے قریب کھیل رہے تھے کہ ایک بڑی diwar کا 선eday گر پڑی۔ رہائشیوں اور rescue workers نے فوری کوشش کی کہ بچوں کو ملبule کے تلے سے نکال لیں۔ rescue کے после، zubair talhafy نے site پر ہی جان لوٹ دی، جبکہ زخمی بھاڑی کو one nearby hospital میں منتقل کیا گیا جہاں وہ近日 critical condition میں ہیں۔ Sariab کا SP incident کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ خليق شهيد area of Link Road میں دیوار گرنے سے دو بچے مارے گئے اور ایک زخمی ہو گیا۔ SHO ijaz mahmood نے bictims کی شناخت کی تصدیق کی اور بتایا کہ تینوں بچے بھائی تھے
کوٹہ حادثہ دیوار گرنا بچوں کی ہلاکت خليق شهید پولیس اسٹیشن لنک روڈ
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