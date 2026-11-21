کوہاٹ میں آپریشن: پولیس لائنز حملے کے مکروہ چہرے سمیت تیرہ دہشت گرد ہلاک
کوہاٹ میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، پولیس لائنز بم دھماچے کے مرکزی سازشی عبدالہی سمیت تین دہشت گرد مارے گئے۔ اسٹریٹجک ٹھکانوں سے ہتھیارات بھی برآمد۔
کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) اور ضلعی پولیس کے افسران کی مشترکہ ٹیم نے کوہاٹ میں ایک انتہائی حساس اور خفیہ انٹیلی جنس آپریشن کے دوران تین دہشت گردوں کو ختم کر دیا۔ یہ کارروائی شام کے قریب ڈھائی بجے کے قریب مینکرا ٹل کے قریب بزد خیل روڈ کے علاقے میں ایس ایچ او ایم آر ایس پولیس اسٹیشن کی حدود میں کی گئی۔ اس آپریشن میں درج کروائی جانے والی کارروائی میں ان تینوں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا جن پر سنگین جنگی جرائم کے الزامات عائد تھے۔
پولیس لائنز حملے کے مرکزی سازشی کا پتا چل گیا
کور کی خبر یہ ہے کہ مارے گئے تینوں دہشت گردوں میں کوہاٹ پولیس لائنز پر ہونے والے خودکش دھماچے کا مرکزی سازشی عبدالہی بھی شامل ہے۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق عبدالہی ایک مقبوضہ دہشت گرد تھا جس پر اس علاقے میں انتہائی شدت پسندانہ سرگرمیوں کے الزامات لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مارے جانے والے دوسرے دہشت گرد عبدالرشید ہیں، جو نور محمد خان کے بیٹے ہیں اور ڈٹہ خیل شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کارروائی میں تیسرے دہشت گرد کی شناخت کے لیے بھی جاری تحقیقات کی جا رہی ہے۔Also readسرکار نے 4 لاکھ 16 ہزار میٹرک ٹن چینی برآمد کی منظوری دے دی
ہتھیارات اور بلیطانگ بینک چوری کے الزامات
اس مشترکہ آپریشن کے دوران فائر ایکسچینج کے نتیجے میں دہشت گردوں کے قبضے سے تین سبس مشین گنیں اور نو میگزین برآمد کیے گئے۔ ان دہشت گردوں کے تعلق کی تصدیق کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ یہ سب 'اتحاد المجاہدین پاکستان' سے وابستہ تھے۔ مزید برآں، پولیس نے بتایا کہ عبدالرشید اور عبدالہی دونوں 'بلیطانگ بینک چوری' کے معاملے میں بھی مطلوب تھے۔ یہ معلومات ان دہشت گردوں کے قبضے سے برآمد ہونے والے اسلحہ اور دستاویزات کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں۔
دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مہم جاری ہے
کوہاٹ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ دہشت گردوں کو مار گرانے کے بعد علاقے میں تلاشی کی کارروائی جاری ہے تاکہ باقی ماندہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا سکے۔ مقامی لوگوں کو رہائشی اور تجارتی علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔
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