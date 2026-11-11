کوہٹا میں پولیس آپریشن پر دہشتگردی حملہ
کوہٹا کے داربوکچ میں غیر قانونی سونا چوری کرنے والوں کے خلاف پولیس آپریشن کے دوران دہشتگردوں کا حملہ۔ کم از کم آٹھ اہلکار زخمی، چند دہشتگرد ہلاک۔
خیبر پختونخوا کے ضلع کوہٹا میں جمعرات کی صبح ایک بڑے پیمانے پر پولیس آپریشن کے دوران دہشتگردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں کم از کم آٹھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کے داربوکچ علاقے میں پیش آیا جہاں پولیس ٹیم غیر قانونی سونے کی کان کنی اور اس سے منسلک دہشتگرد عناصر کے خلاف کارروائی کر رہی تھی۔
داربوکچ میں دہشتگردی کا حملہ
واقعہ کی تفصیلات کے مطابق حملہ گواری علاقہ داربوکچ میں پیش آیا جو کہ gumpt پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتا ہے۔ یہاں پولیس فورسز کو خفیہ اطلاعات ملتی رہی تھیں کہ کچھ مجرم عناصر غیر قانونی طور پر سونا نکالنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ آپریشن شروع کیا تھا لیکن دشمن نے انہیں پہلے ہی محاصرے میں لے لیا تھا۔Also readKE Cracks Down on Power Theft: 100+ Illegal Connections Removed
فتنہ الخواریج کے دہشتگرد ذمہ دار
خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی معلومات کے مطابق فتنہ الخواریج سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں نے اپنے مجرمانہ ساتھیوں کے ہمراہ پولیس ٹیم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا جس میں دہشتگردوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے فائرنگ کی تو جوابی کارروائی میں کئی دہشتگرد مارے گئے۔
زخمی اہلکاروں کی طبی مدد
حملے کے بعد زخمی پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور ان میں سے کچھ کی جان بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پولیس حکام نے خوف کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ طور پر مزید ہلاکتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں اگر زخمیوں کی حالت بہتر نہ ہوئی۔
سیکورٹی فورسز کا رد عمل
حملے کی اطلاع ملتے ہی مضبوط رینفورسمنٹ ٹیمیں مقامی سطح پر پہنچ گئیں جن میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شامل تھے۔ ان ٹیموں نے دہشتگردوں کے خلاف فائرنگ شروع کی جس کے نتیجے میں تبادلہ رائیل ہوا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ باقی بچ جانے والے حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔
آپریشن کی مزید کارروائی
پولیس نے بتایا کہ باقی ماندہ دہشتگردوں کو گرفتار کرنے کے لیے تلاشی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا ہے تاکہ کوئی بھی دہشتگرد فرار نہ ہو سکے۔ حکام کا ماننا ہے کہ غیر قانونی سونے کی کان کنی اور دہشتگردی کے درمیان گہرا تعلق ہے جسے ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
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