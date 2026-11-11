کوہٹ میں پولیس آپریشن: دس افسران شہید، 18 دہشت گرد ہلاک
کوہٹ کے گومبت علاقے میں غیر قانونی سونا چوری کیخلاف پولیس آپریشن کے دوران دس افسران شہید ہوگئے جبکہ 18 دہشت گرد مارے گئے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع کوہٹ کے گومبت علاقے میں جمعرات کو ایک سنگین مسلح جھڑپ نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ اس واقعے میں محکمہ پولیس کے دس افسران شہید ہو گئے جبکہ انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ 18 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس ٹیم غیر قانونی سونا چوری کی کارروائیوں کے خلاف آپریشن مکمل کر کے واپس اپنے تھانوں جا رہی تھی۔
آپریشن اور حملے کی تفصیلات
سرکاری بیان کے مطابق، پولیس فورس نے گومبت علاقے میں غیر قانونی کان کنی کی ناکام کوششوں کو روکنے کے لیے خصوصی آپریشن کیا تھا۔ اس کامیاب مہم کے بعد جب اہلکار اپنے respective تھانوں کی طرف لوٹ رہے تھے تو ان پر Fitna al-Khawarij نامی دہشت گرد گروہ نے حملہ بول دیا۔ اس حملے کی ذمہ داری مجرم عناصر نے لی ہے جو باہری قوتوں کی حمایت سے کام کر رہے ہیں۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
پولیس افسران نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے بہادری سے جوابی کارروائی کی۔ اس تبادلہ آتش میں 18 دہشت گرد ہلاک ہوئے جن پر بھارت کی حمایت کا الزام لگایا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کے مطابق، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ مجرم مافیا اور دہشت گرد گروہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور مل کر سرگرم ہیں۔
سیاسی اور سماجی ردعمل
انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ Fitna al-Khawarij کا اسلام یا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ عناصر صرف مجرم عناصر کے ساتھ مل کر ناگواری مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ تمام ممکنہ اقدامات اُن عناصر کے خلاف اٹھائے جائیں گے جو بیرونی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
ضلع کوہٹ کے شہید پولیس افسران کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حکام نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی اور مددگار عناصر کو کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ یہ موقف واضح کرتا ہے کہ ریاستی ادارے امن قائم کرنے کے لیے سخت گیر رویہ اپنائیں گے۔
مقامی سطح پر اضافی واقعات
اسی تناظر میں، ضلع کرک کے چنگھوس پولیس چییک پوسٹ پر بھی ایک بڑے دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنایا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فاضل وحید کے مطابق، ہتھیار بند دہشت گردوں نے رات گئے شدید فائرنگ کی لیکن پولیس نے مؤثر طریقے سے حملہ روک دیا۔
اس جھڑپ میں رات گنے سے لے کر صبح تک مسلسل فائرنگ جاری رہی۔ پولیس اہلکاروں کی بروقت مداخلت اور بہادری کی وجہ سے حملہ آور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ یہ واقعات خطے میں جاری سیکیورٹی چیلنجز کی عکاسی کرتے ہیں اور ریاستی اداروں کی جانب سے سخت اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime