کویت میں ڈرون حملے میں دو اطالوی شہری ہلاک
کویت پر ایران کے ڈرون حملے کے نتیجے میں دو اطالوی شہری ہلاک اور دو دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جرمن کمپنی رائن میٹل کے ماہرین سے متعلق ہے۔
کویت پر ایران کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے والے دو اطالوی شہری دورانِ علاج ہلاک ہو گئے ہیں۔ کویت ی وزارتِ دفاع کے بیان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایران نے کویت میں موجود امریکی فضائی تنصیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔
حملے کی تفصیلات اور ہلاکتوں کی تصدیق
کویت کی وزارتِ دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری بیان میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ چار افراد زخمی ہوئے تھے جن میں سے دو کی موت ہو چکی ہے۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد اطالوی شہری تھے اور ان کی شناخت جرمن دفاعی کمپنی رائن میٹل کے تکنیکی ماہرین کے طور پر کی گئی ہے۔ وزارتِ دفاع نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔Also readSIUT Launches Primary Health Clinic in Kathore
زخمیوں کی حالت اور ملیت کی تفصیلات
باقی دو زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن میں سے ایک کویتی اور دوسرا پاکستانی شہری ہے۔ کویتی حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ زخمی ہونے والے یہ دونوں بھی اسی جرمن کمپنی رائن میٹل کے ملازم تھے۔ حملے کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ وزارتِ دفاع نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔
حملے کا مقصد اور فضائی دفاعی کارروائی
عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے اس حملے میں امریکی تنصیب کو تباہ کرنے کا ارادہ تھا۔ تاہم کویتی فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا اور اسے تباہ کر دیا۔ ڈرون کے ٹوٹنے سے اس کا ملبہ زمین پر گر پڑا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے۔ کویتی حکام نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ ڈرون فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روکا گیا تھا لیکن اس کے ٹوٹنے سے پیش آنے والے حادثے میں شہریوں اور غیر ملکی ماہرین کو نقصان پہنچا۔
بین الاقوامی ردعمل اور آئندہ اقدامات
اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ کویتی حکام نے ہلاک ہونے والے اطالوی شہریوں کے نام اور ان کی عمر کی تفصیلات عام کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہ واقعہ خطے میں موجود بیرونی طاقتوں کی فوجی موجودگی اور مقامی آبادی کے درمیان جاری کشیدگی کی ایک اور مثال ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے واقعات مستقبل میں خطے میں پرتشیدگی اور سفارتی تناؤ کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
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