کویت نے 10 نئے ممالک کے شہریوں کی بھرتی اجازت دے دی، 27 ممالک پر پابندی لگائی

کویت نے گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے 10 ممالک کے شہریوں کا انتخاب کیا ہے جبکہ 27 ممالک کے شہریوں کی بھرتی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ وزارتوں اور پبلک اتھارٹی کے جائزے کے بعد کیا گیا ہے۔
کویت سٹی (9 جون 2026): کویت نے مزید 10 ممالک کے شہریوں کے لیے اپنے ملک میں روزگار کے دروازے کھول دیے اور 27 پر پابندی لگا دی ہے۔ عرب ٹائمز کے مطابق کویت نے اپنے ملک میں ملازمین کی بھرتیوں کے لیے 10 نئے ممالک کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے کویت ی وزارت داخلہ نے نیا سرکلر بھی جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ سرکلر کے مطابق گھریلو ملازمین (مرد اور خواتین) کی بھرتی کے لیے 10 ممالک کے شہریوں کی بھرتی کی اجازت دی گئی ہے۔ جن ممالک کے شہریوں کو ملازمت پر رکھا جا سکتا ہے، ان میں جنوبی افریقہ، بینن، سینیگال (صرف مرد ملازمین)، ایریٹریا، ایتھوپیا، فلپائن، سری لنکا، ویتنام، بھارت نیپال شامل ہیں۔اسی کے ساتھ سرکلر میں ان 27 ممالک کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے، جن کے شہریوں کی بھرتیوں پر پابندی ہوگی۔ یہ فیصلہ وزارت خارجہ، وزارت صحت اور پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے جائزے اور سفارشات کے بعد کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ کیسز میں پابندی کا اطلاق صرف خواتین گھریلو ملازمین کی بھرتی پر ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ گھریلو ملازمین کی نظر ثانی شدہ پالیسی سفارتی اور انتظامی بنیادوں پر عائد کی گئی ہے۔ یہ ہدایات محکمہ رہائشی امور اور متعلقہ سروس سینٹر کو بھی جاری کر دی گئی ہیں.
کویت سٹی (9 جون 2026): کویت نے مزید 10 ممالک کے شہریوں کے لیے اپنے ملک میں روزگار کے دروازے کھول دیے اور 27 پر پابندی لگا دی ہے۔ عرب ٹائمز کے مطابق کویت نے اپنے ملک میں ملازمین کی بھرتیوں کے لیے 10 نئے ممالک کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے کویتی وزارت داخلہ نے نیا سرکلر بھی جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ سرکلر کے مطابق گھریلو ملازمین (مرد اور خواتین) کی بھرتی کے لیے 10 ممالک کے شہریوں کی بھرتی کی اجازت دی گئی ہے۔ جن ممالک کے شہریوں کو ملازمت پر رکھا جا سکتا ہے، ان میں جنوبی افریقہ، بینن، سینیگال (صرف مرد ملازمین)، ایریٹریا، ایتھوپیا، فلپائن، سری لنکا، ویتنام، بھارت نیپال شامل ہیں۔اسی کے ساتھ سرکلر میں ان 27 ممالک کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے، جن کے شہریوں کی بھرتیوں پر پابندی ہوگی۔ یہ فیصلہ وزارت خارجہ، وزارت صحت اور پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے جائزے اور سفارشات کے بعد کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ کیسز میں پابندی کا اطلاق صرف خواتین گھریلو ملازمین کی بھرتی پر ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ گھریلو ملازمین کی نظر ثانی شدہ پالیسی سفارتی اور انتظامی بنیادوں پر عائد کی گئی ہے۔ یہ ہدایات محکمہ رہائشی امور اور متعلقہ سروس سینٹر کو بھی جاری کر دی گئی ہیں
کویت گھریلو ملازمین بھرتی پالیسی ملازمت پابندی وزارت داخلہ
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