کویت ایئرویز 15 اپریل 2026 سے کولمبو کے لیے پروازیں بحال کرے گی

کویت ایئرویز نے 15 اپریل 2026 سے کولمبو کے لیے کمرشل پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ روٹ دمام کے راستے چلے گا۔ قائم مقام سی ای او عبدالوہاب الشتی نے کہا کہ کولمبو سروس کو مسافروں کی اہمیت کی وجہ سے بحال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر لائن نے حال ہی میں سفر ی ضروریات کو پورا کرنے اور اہم مقامات پر رابطے کو بہتر بنانے کے لیے وسائل اور آپریشنل سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے۔ الشتی نے یہ بھی ذکر کیا کہ کولمبو کے لیے پروازوں کی بحالی دمام کے ذریعے ایک بڑے نیٹ ورک کی توسیع کا حصہ ہے،
جس میں پہلے ہی لندن، قاہرہ، استنبول، لاہور، عمان، ممبئی، دہلی، احمد آباد، کوچی اور منیلا جیسے شہر شامل ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ کویت ایئرویز اب دمام کے ذریعے 11 مقامات پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، ایئر لائن نے سعودی عرب کے رہائشیوں کے لیے ویزا درخواست کی ایک سروس متعارف کروائی ہے، جن کی بکنگ کنفرم ہے۔\اس اقدام کا مقصد مسافروں کے لیے سفری سہولتوں کو بڑھانا اور خاص طور پر سری لنکا اور کویت کے درمیان سفری روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ کویت ایئرویز کی جانب سے کولمبو کے لیے پروازوں کی بحالی اس ایئر لائن کی جانب سے اپنی عالمی موجودگی کو وسعت دینے کی ایک کوشش ہے۔ یہ اقدام کویت ایئرویز کی جانب سے مسافروں کو بہتر سروس فراہم کرنے اور سفر کے تجربے کو مزید خوشگوار بنانے کے عزم کا بھی اظہار کرتا ہے۔ کویت ایئرویز کا نیٹ ورک توسیع کا منصوبہ خطے میں اپنی خدمات کو بہتر بنانے اور زیادہ سے زیادہ مسافروں تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ فیصلہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ اور سری لنکا کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ایئر لائن نے اس سلسلے میں تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ پروازوں کی بلا تعطل بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سیاحت اور ثقافتی تبادلوں کو بھی فروغ ملے گا۔\کویت ایئرویز کا یہ قدم نہ صرف مسافروں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا۔ کویت ایئرویز نے مسافروں کی سہولت کے لیے اپنی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان میں نئے جہازوں کا اضافہ، آن لائن بکنگ کے نظام کو بہتر بنانا اور مسافروں کے لیے اضافی سہولیات شامل ہیں۔ ایئر لائن نے اپنے عملے کو تربیت دینے اور مسافروں کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ کویت ایئرویز نے ہمیشہ مسافروں کی اطمینان کو ترجیح دی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا سفر آرام دہ اور خوشگوار ہو۔ کولمبو کے لیے پروازوں کی بحالی کویت ایئرویز کی جانب سے اپنے صارفین کے لیے ایک اور بہترین سروس فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اقدام ایئر لائن کی ترقی کی راہ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور اس کے ذریعے ایئر لائن مزید نئے بازاروں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو سکے گی۔ کویت ایئرویز مستقبل میں بھی اپنی خدمات کو بہتر بنانے اور مسافروں کو بہترین تجربہ فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہے گی
