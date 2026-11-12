کویت پیٹرولیم اور PSO کے درمیان 50 سالہ توانائی شراکت کی تجدید
کویت پیٹرولیم کارپوریشن اور پاکستان اسٹیٹ آئل نے توانائی کی سپلائی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کے لیے اپنی شراکت داری کو مزید وسعت دی ہے۔
کویت پیٹرولیم (KPC) اور پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) نے اپنی پچاس سالہ توانائی کی شراکت داری کو تجدیدِ عزم کے ساتھ آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اہم معاہدہ پی ایس او کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے کویت کے سرکاری دورے کے دوران ہونے والی ملاقاتوں کے نتیجے میں سامنے آیا۔ دونوں اداروں نے پٹرول اور جیٹ فیول کی خریداری کے عمل کو جاری رکھنے کے عہد کو دوبارہ واضح کیا ہے۔
اداراتی قیادت اور ذمہ داران کا تعارف
پی ایس او کے وفد کی قیادت کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواد احمد چیمہ نے کی۔ اس اہم ملاقات میں کویت پیٹرولیم کارپوریشن کی اعلیٰ قیادت نے بھی شرکت کی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ڈپٹی چیئرمین شیخ نواف سعود الصباح اس وفد کے ساتھ تھے۔Also readپاکستانی اسپنر ابرار احمد نے انٹرنیشنل کرکٹ رپورٹ میں Bulls Bowling List میں تیسرے نمبر پر پہنچا
اس کے علاوہ کویت آئل ٹینکر کمپنی (KOTC) کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد احمد الصباح نے بھی معاہدے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر انٹرنیشنل مارکیٹنگ بھی اس بات چیت کے حصہ دار تھے۔ ان تمام ذمہ داران کی موجودگی نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ شراکت داری دونوں ممالک کی سطح پر اہمیت رکھتی ہے۔
توانائی کی زنجیر میں نئے تعاون کے اقدامات
دونوں اداروں نے توانائی کی پوری ویلیو چین میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے سپلائی، اسٹوریج، شپنگ، ریفائننگ، لبریکنٹس اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شامل ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد توانائی کے تحفظ کو مضبوط بنانا اور طویل مدتی ترقی کو فروغ دینا ہے۔
مذاکرات کے دوران بیس آئل (Base Oil) کی سپلائی اور لبریکنٹس کی مارکیٹنگ کے شعبے میں وسیع تر کاروباری مواقع پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت پیٹرولیم اور پاکستان اسٹیٹ آئل نے موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق شرائط کو مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔
پاکستان میں ذخیرہ اندوزی اور بندرگاہی سہولیات کا استعمال
کویت پیٹرولیم حکومتِ پاکستان کی جانب سے حال ہی میں نظرثانی شدہ کسٹمز بانڈڈ اسٹوریج پالیسی کے تحت پاکستان کی اسٹوریج اور بندرگاہوں کی سہولیات سے استفادہ کرے گی۔ اس پالیسی کے تحت درآمد کردہ مصنوعات کو مقامی مارکیٹ میں فروخت اور علاقائی منڈیوں کو دوبارہ برآمد (Re-export) کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
اس منصوبے کے عمل درآمد کو ممکن بنانے کے لیے متعلقہ پاکستانی محکموں اور اداروں سے بقیہ کارروائی اور دستاویزات جلد مکمل ہونے کی توقع ہے۔ یہ اقدام توانائی کی سپلائی چین کو زیادہ موثر اور کم خرچ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
آئندہ پچاس سالہ وسائل کی ترقی کے مواقع
دونے ادارے پاکستان کے توانائی کے شعبے، بشمول گیس، میں کویت پیٹرولیم کی ممکنہ سرمایہ کاری کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفائننگ، اسٹوریج انفراسٹرکچر، شپنگ اور لاجسٹکس کے شعبوں میں نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔
پی ایس او کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواد احمد چیمہ نے واضح کیا کہ پاکستان کے اسٹوریج اور بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے میں کویت پیٹرولیم کی دلچسپی علاقائی تجارت کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے اہم مواقع فراہم کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس او آئندہ پچاس برسوں کے لیے ان مذاکرات کو ٹھوس عملی نتائج میں تبدیل کرنے کے پُرعزم ہے۔
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