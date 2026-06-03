کویت اور بحرین میں ایران کے حملوں سے 63 افراد زخمی اور ایک شخص مارا گیا

کویت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ حملے میں 63 افراد زخمی اور ایک شخص مارا گیا ہے۔ یہ حملہ ہوائی اڈے اور بعض سفارتی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہوائی اڈے کی سرکاری حکومتیں نقصان کا اندازہ کرنے کے لیے پہنچے اور سیکورٹی چیکز کرنے کے بعد آپریشنز کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ بعد میں کویت کی ہوائی سائنس کا حکومتی ادارہ نے اعلان کیا کہ کویت ایئر ویزز ٹرمینل 4 سے پروازوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ حکومتی عہدیداران نے کہا ہے کہ ہوائی اڈے کی عادی آپریشنز کو بحال کرنے اور مسافر کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ بحرین میں فوجیوں نے تین میزائل اور متعدد ڈرونوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے ریاستہائے متحدہ کا پانچواں بحریہ کا ہیڈ کوارٹر اور خلیج میں ایک اور ملک میں ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اس کا اعلان獨立اً تصدیق نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ حملہ علاقائی صورت حال میں ایک اہم اضافہ ہے کیونکہ ایران اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان میں ایک مذاکراتی معاہدہ پر دستخط کیے گئے ہیں جس کا مقصد جنگ بندی اور خلیج ہرمز کے لیے بحالی ہے۔ یہ معاہدہ مارچ کے شروع میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد 28 فروری کو دستخط کیا گیا تھا۔ ایران نے خلیج علاقے میں متعدد مقامات پر حملہ کیا ہے جس میں ریاستہائے متحدہ کے فوجی بیسز بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ دونوں شہری اور فوجی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ خلیج ہرمز کے آس پاس کے لیے سیکورٹی کے بارے میں سرمایہ کاروں کے لیے اندھیرا پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ آبی گذرگاہ دنیا کا ایک پانچواں حصہ تیل اور مائع قدرتی گیس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آبی گذرگاہ ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد تین مہینوں سے بند ہے۔ مذاکرات کے لیے مشکل چیلنجز سامنے آنا کا امکان ہے اگر دونوں طرفین ابتدائی معاہدے پر آگے بڑھتے ہیں۔
کویت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ حملے میں 63 افراد زخمی اور ایک شخص مارا گیا ہے۔ یہ حملہ ہوائی اڈے اور بعض سفارتی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہوائی اڈے کی سرکاری حکومت یں نقصان کا اندازہ کرنے کے لیے پہنچے اور سیکورٹی چیکز کرنے کے بعد آپریشنز کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ بعد میں کویت کی ہوائی سائنس کا حکومت ی ادارہ نے اعلان کیا کہ کویت ایئر ویزز ٹرمینل 4 سے پروازوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ حکومت ی عہدیداران نے کہا ہے کہ ہوائی اڈے کی عادی آپریشنز کو بحال کرنے اور مسافر کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ بحرین میں فوجیوں نے تین میزائل اور متعدد ڈرونوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے ریاستہائے متحدہ کا پانچواں بحریہ کا ہیڈ کوارٹر اور خلیج میں ایک اور ملک میں ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اس کا اعلان獨立اً تصدیق نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ حملہ علاقائی صورت حال میں ایک اہم اضافہ ہے کیونکہ ایران اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان میں ایک مذاکرات ی معاہدہ پر دستخط کیے گئے ہیں جس کا مقصد جنگ بندی اور خلیج ہرمز کے لیے بحالی ہے۔ یہ معاہدہ مارچ کے شروع میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد 28 فروری کو دستخط کیا گیا تھا۔ ایران نے خلیج علاقے میں متعدد مقامات پر حملہ کیا ہے جس میں ریاستہائے متحدہ کے فوجی بیسز بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ دونوں شہری اور فوجی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ خلیج ہرمز کے آس پاس کے لیے سیکورٹی کے بارے میں سرمایہ کاروں کے لیے اندھیرا پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ آبی گذرگاہ دنیا کا ایک پانچواں حصہ تیل اور مایع قدرتی گیس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آبی گذرگاہ ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد تین مہینوں سے بند ہے۔ مذاکرات کے لیے مشکل چیلنجز سامنے آنا کا امکان ہے اگر دونوں طرفین ابتدائی معاہدے پر آگے بڑھتے ہیں.
کویت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ حملے میں 63 افراد زخمی اور ایک شخص مارا گیا ہے۔ یہ حملہ ہوائی اڈے اور بعض سفارتی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہوائی اڈے کی سرکاری حکومتیں نقصان کا اندازہ کرنے کے لیے پہنچے اور سیکورٹی چیکز کرنے کے بعد آپریشنز کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ بعد میں کویت کی ہوائی سائنس کا حکومتی ادارہ نے اعلان کیا کہ کویت ایئر ویزز ٹرمینل 4 سے پروازوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ حکومتی عہدیداران نے کہا ہے کہ ہوائی اڈے کی عادی آپریشنز کو بحال کرنے اور مسافر کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ بحرین میں فوجیوں نے تین میزائل اور متعدد ڈرونوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے ریاستہائے متحدہ کا پانچواں بحریہ کا ہیڈ کوارٹر اور خلیج میں ایک اور ملک میں ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اس کا اعلان獨立اً تصدیق نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ حملہ علاقائی صورت حال میں ایک اہم اضافہ ہے کیونکہ ایران اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان میں ایک مذاکراتی معاہدہ پر دستخط کیے گئے ہیں جس کا مقصد جنگ بندی اور خلیج ہرمز کے لیے بحالی ہے۔ یہ معاہدہ مارچ کے شروع میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد 28 فروری کو دستخط کیا گیا تھا۔ ایران نے خلیج علاقے میں متعدد مقامات پر حملہ کیا ہے جس میں ریاستہائے متحدہ کے فوجی بیسز بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ دونوں شہری اور فوجی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ خلیج ہرمز کے آس پاس کے لیے سیکورٹی کے بارے میں سرمایہ کاروں کے لیے اندھیرا پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ آبی گذرگاہ دنیا کا ایک پانچواں حصہ تیل اور مایع قدرتی گیس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آبی گذرگاہ ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد تین مہینوں سے بند ہے۔ مذاکرات کے لیے مشکل چیلنجز سامنے آنا کا امکان ہے اگر دونوں طرفین ابتدائی معاہدے پر آگے بڑھتے ہیں
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