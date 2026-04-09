کویت نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، بین الاقوامی برادری سے مداخلت کا مطالبہ

کویت نے لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کویت نے سلامتی کونسل سے فوری مداخلت اور اسرائیل کو جارحیت روکنے پر مجبور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
کویت نے لبنان پر اسرائیل ی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں سینکڑوں معصوم شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، اور انہیں ' بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی انسانی قانون، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی سنگین خلاف ورزی' قرار دیا ہے۔ کویت ی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسرائیل ی جارحیت کے تسلسل کے خلاف خبردار کیا اور اسے 'ایک خطرناک اضافہ، لبنان کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کی خلاف ورزی، اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور امن قائم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کو کمزور کرنا' قرار
دیا۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ 'وزارت بین الاقوامی برادری، خاص طور پر سلامتی کونسل سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور ان جارحیتوں کو روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرنے، اور اسرائیلی قابض حکام کو بین الاقوامی قانونی حیثیت کے فیصلوں اور متعلقہ معاہدوں کا احترام کرنے پر مجبور کرنے کا اعادہ کرتی ہے۔' بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 'وزارت کویت کی ریاست کی بہن ملک لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی سلامتی، استحکام اور اس کے علاقوں کی سالمیت کے تحفظ کے لیے اس کی حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔'\کویت کی جانب سے یہ مذمت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی افواج نے مبینہ طور پر لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کویت نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کویت کا خیال ہے کہ اسرائیلی حملے خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کویت نے لبنان کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ان کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ کویت کا یہ موقف خطے میں جاری تنازعات کے حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کا حصہ ہے۔\اسرائیلی حملوں کی مذمت ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے۔ یہ کویت کی جانب سے ایک مضبوط پیغام ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور شہریوں کے خلاف تشدد کو برداشت نہیں کرے گا۔ کویت نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر فوری کارروائی کرے۔ کویت کا خیال ہے کہ سلامتی کونسل کو اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کویت نے لبنان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خودمختاری اور استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کویت کا یہ موقف خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت کا حصہ ہے۔ یہ مذمت نہ صرف لبنان کے لیے کویت کی حمایت کا اظہار ہے بلکہ بین الاقوامی برادری کو بھی اس مسئلے پر توجہ دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ ایک اہم اشارہ ہے کہ کویت خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ کویت نے حالیہ برسوں میں خطے میں امن اور سلامتی کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں، اور اس بار بھی اس نے اسی عزم کا اظہار کیا ہے۔ کویت کا یہ اقدام خطے میں جاری تنازعات کو کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے ایک اہم قدم ہو سکتا ہے
کویت اسرائیل لبنان فضائی حملے مذمت سلامتی کونسل بین الاقوامی قانون حزب اللہ جارحیت