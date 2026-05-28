قازقستان اور روس نے قازقستان کے پہلے परमाणوی توانائی پلانٹ کی تعمیر کے لئے تعاون اور فنڈنگ کے بنیادی اصولوں کے بارے میں ایک معاہدہ پر دستخط کیے ہیں۔ یہ منصوبہ تقریباً $16.5 بلین کا ہے، جو دو ممالک کے درمیان سب سے بڑے توانائی کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔
کویت کے ہوائی دفاعی نظام کو میزائل اور ڈرن حملوں کے دوران فعال کیا گیا۔ قازقستان اور روس نے قازقستان کے پہلے परमाणوی توانائی پلانٹ کی تعمیر کے لئے تعاون اور فنڈنگ کے بنیادی اصولوں کے بارے میں ایک معاہدہ پر دستخط کیے ہیں۔ ان خارجہ میڈیا رپورٹوں کے مطابق، یہ منصوبہ تقریباً $16.
5 بلین کا ہے، جو دو ممالک کے درمیان سب سے بڑے توانائی کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ قازقستان کی اٹامک انرجی ایجنسی کی سربراہی کرتے ہوئے، الماسعدم سٹکالیف نے بتایا کہ مجموعی رقم میں تقریباً $2 بلین فزیکل پریٹیکٹیو سسٹم اور سماجی بنیادوں کے لئے مختص کیا جائے گا۔ قازقستان کے صدر قاسم جنارت ٹوکائیف نے اس معاہدے کو ملک کے لئے اہم سمجھا ہے، کہا ہے کہ یہ اس کے سائنسی، تعلیمی اور ٹیکنالوجیکل تعاون کو مضبوط بنائے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سائنسی اور توانائی کی صنعتوں کے ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بتایا کہ روس اٹام کے ساتھ مل کر قازقستان میں پاور پلانٹ کی تعمیر ایک اہم مشترکہ توانائی کا منصوبہ ہے، جس سے قازقستان کی طویل المدتی توانائی کی سلامتی کو فروغ ملے گا اور کاروبار اور گھرانوں کے لئے سستے اور کم کاربن ایلکٹریسیٹی کا حصول ممکن ہوگا۔ پوٹن نے مزید بتایا کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہی قازقستان میں ایک وسیع پیمانے پر परमाणوی صنعت کا Rahmen بھی تیار کیا جائے گا، جس میں تعلیم، ملازمت کی تربیت اور ٹیکنالوجیکل صلاحیت شامل ہوگی
کویت قازقستان روس پارمائی توانائی پلانٹ تعاون اور فنڈنگ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakistan’s exports grow by 10.5% in first half of 2024-25Pakistan's exports reached $16.5 billion in the first half of fiscal year 2024-25, marking a 10.52% increase from $14.9 billion during
Read more »
Tesla taps Samsung for AI6 Chips in $16.5 billion dealTesla CEO Elon Musk said Monday that tech giant Samsung Electronics will provide his company with its next-generation AI6 chips, following the South Korean firm's announcement of a US$16.5 billion deal.
Read more »