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کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد امید اور جھگڑے کے بیچ دو ممالک کا مقابلہ

International News

کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد امید اور جھگڑے کے بیچ دو ممالک کا مقابلہ
کویت ایئرپورٹڈرن حملہایرانی اور امریکی جھگڑا
📆04/06/2026 9:48 am
📰BBCUrdu
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📊News: 51% · Publisher: 59%

کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کثیر تعداد میں زخمی۔ کویت ایران پر الزام عائد کرتا ہے جبکہ ایران امریکی دفاعی نظام کی خرابی کا دعویٰ کرتا ہے۔ امریکی سِینٹکام بھی ایران کے دعووں کو مسترد کرتا ہے۔

کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک غیر متوقع فضائی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مقتول اور کم از کم 63 افراد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے جھگڑے کے بیچ پیش آیا۔ حکام کے مطابق ایک ڈرون یا میزائل ای{ی} پر گرا کویت نے فوری طور پر ایرانی حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے شواہد پیش کیے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایئرپورٹ پر دھماکہ ایک ایرانی ڈرون کے ذریعے کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کی ناکامی کی بھی نشاندہی کی گئی۔ کویتی سفارت خانے نے دو ایرانی سفارتکاروں کو 'نا پسندیدہ' قرار دے کر انہیں 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایران کی جانب سے اس توہین کے خلاف شدید ردعمل سامنے آیا؛ اس نے دعویٰ کیا کہ حملہ امریکی میزائل یا ڈرون کی خرابیاں کی وجہ سے ہوا اور ایران نے کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ اس دعوے کی تردید کی گئی جب کویت نے ویڈیو اور تصاویر جاری کیں جن میں واضح طور پر ڈرون جیسی شے کی گرائی دکھائی گئی۔ امریکہ کی سِینٹکام نے بھی ایران کے اس دعوے کو جھٹلایا اور کہا کہ ایران نے ڈرونز کے ذریعے منظم اور منصوبہ بند حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف ہیڈکس اور دیگر حکمت عملیوں کے تحت کویت اور بحرین کے خلاف دو تین میزائلوں کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ ایئرپورٹ پر گرا ہوا شے اصل میں امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کی خرابی کا نتیجہ تھا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ امریکی میزائل بلاکنگ سسٹم نے ایرانی میزائل کو روکنے میں ناکامی دکھائی جس کے باعث وہ ایئرپورٹ میں جا گرا۔ ان متصادم بیانات کے بعد خطے میں مزید کشیدگی کی خدشات بڑھ گئے اور عالمی برادری نے اس واقعے کی تحقیقات کی درخواست کی ہے.

کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک غیر متوقع فضائی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مقتول اور کم از کم 63 افراد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے جھگڑے کے بیچ پیش آیا۔ حکام کے مطابق ایک ڈرون یا میزائل ای{ی} پر گرا کویت نے فوری طور پر ایرانی حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے شواہد پیش کیے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایئرپورٹ پر دھماکہ ایک ایرانی ڈرون کے ذریعے کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کی ناکامی کی بھی نشاندہی کی گئی۔ کویتی سفارت خانے نے دو ایرانی سفارتکاروں کو 'نا پسندیدہ' قرار دے کر انہیں 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایران کی جانب سے اس توہین کے خلاف شدید ردعمل سامنے آیا؛ اس نے دعویٰ کیا کہ حملہ امریکی میزائل یا ڈرون کی خرابیاں کی وجہ سے ہوا اور ایران نے کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ اس دعوے کی تردید کی گئی جب کویت نے ویڈیو اور تصاویر جاری کیں جن میں واضح طور پر ڈرون جیسی شے کی گرائی دکھائی گئی۔ امریکہ کی سِینٹکام نے بھی ایران کے اس دعوے کو جھٹلایا اور کہا کہ ایران نے ڈرونز کے ذریعے منظم اور منصوبہ بند حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف ہیڈکس اور دیگر حکمت عملیوں کے تحت کویت اور بحرین کے خلاف دو تین میزائلوں کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ ایئرپورٹ پر گرا ہوا شے اصل میں امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کی خرابی کا نتیجہ تھا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ امریکی میزائل بلاکنگ سسٹم نے ایرانی میزائل کو روکنے میں ناکامی دکھائی جس کے باعث وہ ایئرپورٹ میں جا گرا۔ ان متصادم بیانات کے بعد خطے میں مزید کشیدگی کی خدشات بڑھ گئے اور عالمی برادری نے اس واقعے کی تحقیقات کی درخواست کی ہے

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کویت ایئرپورٹ ڈرن حملہ ایرانی اور امریکی جھگڑا بھارتی شہری کی جان خطے کی کشیدگی

 

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