کویت میں امریکی صحافی رہا، جنگ سے متعلق فوٹیج شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار

کویت میں امریکی-کویت کے صحافی احمد شہاب الدین کو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ سے متعلق فوٹیج شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔
کویت میں امریکی- کویت کے صحافی احمد شہاب الدین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ کئی ہفتوں سے کویت میں حراست میں تھے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ سے متعلق فوٹیج شیئر کرنے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے جمعہ کو یہ اطلاع دی۔ احمد شہاب الدین، جو نیویارک ٹائمز، پی بی ایس اور الجزیرہ انگلش کے لیے کام کر چکے ہیں، کو 3 مارچ کو مبینہ طور پر غلط معلومات پھیلانے، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور اپنے موبائل فون کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار، جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبررساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ شہاب الدین کویت سے محفوظ طریقے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اہلکار نے مزید کہا کہ حراست میں رہتے ہوئے محکمہ خارجہ شہاب الدین کے ساتھ رابطے میں رہا اور انہیں قونصلر مدد فراہم کی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس (CPJ) نے جمعرات کو بتایا کہ شہاب الدین پر عائد تمام الزامات 52 روزہ حراست کے بعد معاف کر دیے گئے ہیں۔ شہاب الدین کی گرفتاری سے پہلے ان کی آخری سوشل میڈیا پوسٹس میں سے ایک میں ایک جیو لوکیٹڈ ویڈیو شامل تھی، جس کی سی این این نے تصدیق کی تھی۔ اس ویڈیو میں کویت میں ایک امریکی فضائی اڈے کے قریب ایک امریکی جنگ جو طیارے کے گرنے کا منظر دکھایا گیا تھا۔ سی پی جے کے مطابق، مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے آغاز کے بعد سے، یعنی 28 فروری سے لے کر 8 اپریل کو جنگ بندی کے نتیجے میں آنے والے دنوں تک، خلیج کے ممالک میں حملوں کی تصاویر اور اس سے ہونے والے نقصان کو شیئر کرنے کے جرم میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کویت میں یہ گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب علاقائی کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ شہاب الدین کی رہائی صحافی وں کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے لیے ایک اہم فتح ہے۔ یہ واقعہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح خلیج کے ممالک میں جنگ سے متعلق معلومات کے پھیلاؤ پر سخت کنٹرول رکھا جا رہا ہے۔ احمد شہاب الدین کی گرفتاری اور بعد میں رہائی نے صحافی وں کے حقوق اور آزادی اظہار کے موضوع پر ایک مرتبہ پھر توجہ مبذول کرائی ہے۔ کویت میں ان پر عائد الزامات، جن میں غلط معلومات پھیلانا اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا شامل تھا، مبہم اور وسیع ہیں، اور ان کا استعمال صحافی وں کو خاموش کرنے اور تنقیدی رپورٹنگ کو روکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سی پی جے نے شہاب الدین کی رہائی کو سراہا ہے، لیکن انہوں نے کویت کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ صحافی وں کے خلاف تمام الزامات کو ختم کرے اور میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائے۔ اس واقعہ نے خلیج کے ممالک میں کام کرنے والے صحافی وں کے لیے خطرات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان ممالک میں، صحافی وں کو اکثر حکومتی تنقید، خود سنسر شپ اور قانونی ہراساں کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہاب الدین کی گرفتاری نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جنگ ی حالات میں صحافی وں کے لیے کام کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہیں نہ صرف حکومتی repression کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ حملوں اور تشدد کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ کا کردار بھی اہم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے شہاب الدین کی حراست کے دوران ان سے رابطہ برقرار رکھا اور انہیں قونصلر مدد فراہم کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم، امریکہ کو کویت کی حکومت پر مزید دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ صحافی وں کی آزادی کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ، امریکہ کو خلیج کے ممالک میں میڈیا کی آزادی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ صحافی وں کے لیے تربیتی پروگراموں کی حمایت کرنا اور آزاد میڈیا اداروں کو مالی مدد فراہم کرنا۔ شہاب الدین کی رہائی ایک مثبت پیشرفت ہے، لیکن یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوتا ہے۔ خلیج کے ممالک میں صحافی وں کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف صحافی وں کے حقوق کے لیے ضروری ہے، بلکہ جمہوری اقدار اور شفاف حکومت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحافی وں کو آزادانہ اور بغیر کسی خوف کے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے.
