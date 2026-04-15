کویت میں امریکی طیارے کی ویڈیو شیئر کرنے پر صحافی گرفتار، سی پی جے کا اظہارِ تشویش

کویت میں ایک صحافی کو امریکی لڑاکا طیارے کی تباہی سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ عالمی تنظیم سی پی جے نے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
کویت سٹی: کویت میں ایک امریکی لڑاکا طیارے کے تباہ ہونے کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر ایک صحافی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، کویت ی صحافی احمد شہاب کو حکام نے گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری تقریباً چھ ہفتے قبل کویت سٹی میں پیش آنے والے ایک واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ ویڈیو ایک امریکی لڑاکا طیارے کے بارے میں تھی جو مبینہ طور پر تباہ ہوا تھا۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد حکام نے اس معاملے کی فوری طور پر تحقیقات شروع کیں، جس کے نتیجے میں صحافی کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔
اس واقعے کے بعد، صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس (سی پی جے) نے اس اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سی پی جے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ احمد شہاب پر جھوٹی خبریں پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تنظیم نے اس بات پر زور دیا کہ اس نوعیت کے الزامات اکثر مبہم اور وسیع ہوتے ہیں، اور انہیں اکثر آزادانہ صحافت کرنے والے افراد کو دبانے یا خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سی پی جے نے کویت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کو بغیر کسی خوف یا دباؤ کے اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے کی مکمل آزادی دی جائے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ واقعہ خطے میں اظہار رائے کی آزادی اور صحافتی حقوق کے حوالے سے ایک اہم اور وسیع بحث کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سوشل میڈیا پر معلومات کی تیز رفتار ترسیل ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس صورت حال میں، درست اور مصدقہ معلومات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، اور صحافیوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری سے کام کریں اور حقائق کو درست انداز میں پیش کریں۔
اس واقعے نے کویت سمیت پورے خطے میں صحافیوں کی آزادی اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا حکومتیں صحافیوں کو معلومات تک رسائی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے قانون سازی کا غلط استعمال کر رہی ہیں یا نہیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے محافظ اب کویت کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ احمد شہاب کو فوری طور پر رہا کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ صحافیوں کو بلا خوف و خطر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔
مزید برآں، یہ واقعہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے کردار اور ان پر پھیلنے والی غلط معلومات کے بارے میں بھی سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا اب خبروں اور معلومات کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، یہ غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے پھیلاؤ کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس لیے، یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے اور صارفین کو غلط معلومات کی نشاندہی اور رپورٹ کرنے کے لیے مناسب ٹولز مہیا کیے جائیں۔
مجموعی طور پر، یہ واقعہ اظہارِ رائے کی آزادی، صحافتی حقوق اور سوشل میڈیا کے کردار کے بارے میں ایک اہم بحث کا آغاز کرتا ہے، جو خطے میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
