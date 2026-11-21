کویتا ای ایزم گولڈ میں باولرز کا طغیانی، چاروں میچز میں اہم نتائج سامنے آئے
کوئٹا ای ایزم گولڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ میں باولرز نے بائٹنگ کو مزید پریشان کر دیا، فیسلاباد، پشاور اور اسلام آباد کی ٹیموں نے شاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کیا۔
کوئٹا ای ایزم گولڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ کے پہلے دن بائٹنگ کے مقابلے میں باؤلنگ کے کھلاڑیوں نے نمایاں اور فیصلہ کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا تسلط قائم کیا۔ یہ اہم میچز ہفتہ کی صبح سے ملک کے تین مختلف شہروں میں شروع ہوئے، جہاں چاروں میچز میں باؤلرز کے ہاتھوں بائٹنگ کی ٹیمیں سخت نقصان اٹھانے پر مجبور رہیں۔ فیسلاباد، پشاور، اسلام آباد اور دیگر مقامات پر کھیلے گئے ان میچز میں بائٹنگ کے دوران گیند بازوں کی غیر متوقع کامیابیوں نے اسکور بورڈز پر منفی اثرات مرتب کیے۔
ابٹا آباد میں فیسلاباد کی برتری
ابٹا آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کپتان اسد رضا نے پانچ وکٹیں لے کر فیسلاباد کی ٹیم کو بڑی کامیابی دلائی۔ ان کی شاندار گیند بازی کی بدولت کراچی بلیوز ٹیم 45 اوورز میں صرف 185 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسد رضا نے 49 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں جبکہ سیف اللہ خان نے تین وکٹیں لیں۔ کراچی بلیوز کی جانب سے محمد رضا نے 64 رنز بنا کر ٹیم کو سہارا دیا جبکہ رمیز عزیز نے 46 رنز بنائے۔ دوسری جانب فیسلاباد کی ٹیم 17 اوورز میں بغیر کسی وکٹ کے 56 رنز بنا کر سٹمپس تک پہنچی، جس میں فہام الاولحق نامی کھلاڑی 31 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔Also readAraghchi: China, Russia Oppose Iran Nuclear Doctrine Changes
راولپنڈی میں پشاور بلوز کی مشکلات
راولپنڈی کے شعیب اکبر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پشاور بلوز کی ٹیم نے سیالکوٹ بلیوز کو 189 رنز پر محدود کر دیا۔ محمد سیام نے 52 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں جبکہ ہمایوں نذیر نے 47 رنز بنا کر سرفہرست اسکورر کا درجہ حاصل کیا۔ پشاور بلوز کی ٹیم جوابی بیٹنگ کے دوران سٹمپس تک پہنچ کر 92 رنز پر چھ وکٹیں گنوا چکی تھی۔ اس دوران اثھر محمود اور شعیب اکبر جنرل نے تین تین وکٹیں لے کر پشاور کے لیے چیلنج پیدا کیا۔
اسلام آباد میں محمد سلمان کی دھماد باؤلنگ
اسلام آباد کے نیشنل گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں محمد سلمان میرزا نے سات وکٹیں لے کر ایک انفرادی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 36 رنز دے کر سات وکٹیں حاصل کیں، جس کے نتیجے میں ملتان کی ٹیم صرف 132 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ وقار حسین نے 44 رنز بنا کر ملتان کی کوشش کی لیکن باؤلرز کے دباؤ کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ کارکردگی ٹورنامنٹ میں باؤلرز کے غلبے کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔
اسلام آباد کی مضبوط پوزیشن
اسلام آباد کے ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ میں فیس ٹی اے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد کی ٹیم نے ایک مضبوط پوزیشن بنائی۔ عظیم باری نے 90 رنز بنا کر ٹیم کو سہارا دیا جبکہ راغا حمزہ عہد نے 79 رنز کا شاندار سکور کیا۔ سمراد بھٹٹی نے 59 رنز بنا کر ٹیم کا سکور بڑھایا۔ اسلام آباد کی ٹیم 91 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 290 رنز بنا کر کھیل رہی تھی۔ اس میچ میں فیس ٹی اے کی ٹیم نے کچھ خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا۔
دیگر میچز میں غیر معمولی نتائج
راولپنڈی اور کوئٹہ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں راولپنڈی کی ٹیم 27 اوورز میں 66 رنز پر چھ وکٹیں گنوا چکی تھی۔ بخاولپور کی ٹیم نے 29.2 اوورز میں 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو کر فتح حاصل کی۔ لاہور اور لکی مروت کے درمیان میچ میں لاہور کی ٹیم 88 اوورز میں 258 رنز پر آؤٹ ہوئی، جس میں محمد تہٰمٰہ اور جہاں زیب سلطان نے اہم رنز بنائے۔ اس دوران پنجاب کی ٹیم نے ایک اہم فتح حاصل کی۔
ایجنسیوں اور دیگر ٹیموں کی کارکردگی
آزاد جموں و کشمیر اور ضلع منگل کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ میں آزاد جموں و کشمیر کی ٹیم نے 32 اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 108 رنز بنائے۔ حسنین ندیم اور عمر حیات نے اہم رنز بنا کر ٹیم کو آگے بڑھایا۔ سوات اور حیدر آباد کے درمیان کھیلے گئے میچ میں سوات کی ٹیم 11 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر 51 رنز بنا کر کھیل رہی تھی۔ یہ نتائج دکھاتے ہیں کہ ٹورنامنٹ میں باؤلرز کا زور مسلسل برقرار ہے۔
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