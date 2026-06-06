کویتا ہسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر ایسڈ حملہ؛ وزیراعظم بگٹی نے hard انکار کیا، پولیس نے ابھی تک motive نہیں bnANA

کویتا میں ایک ہسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر نامعلوم شخص کے طرف سے ایسڈ حملہ کر کے زخمی کرنے پر بلوچستان وزیراعظم نے سخت nerve انکار کیا اور پولیس کو فوری عملدرامadir ہدایت کی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور زخمی ڈاکٹر کو بہتر علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔
ایک خاتون ڈاکٹر کو Kwetta میں ایک ہسپتال میں اکتوبر کے مہینے میں ایک نامعلوم شخص نے ایسڈ پراڈیوس کے ذریعے حملہ کر کے گہری زخمی کر دیا، جس پر وزیراعظم بلوچستان میسر سروراز بگٹی نے واقعہ کا تنقیدی جائزہ لینے کی ہدایت کی اور پولیس اہلکاروں سے فوری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مہنور Civil ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں اپنی3456 نجی ذمہ داریوں پر مشغول تھی جب کان ایک شخص نے ایسڈ پراڈیوس کے ذریعے اس پر حملہ کر کہ تیزی سے کیسے ہیں۔ اس حملے میں ڈاکٹر کے قریب کھڑے ایک عملہ نیز زخمی ہوا۔ پولیس کی ایک ٹیم، جو DIG Quetta.
imran Shaukat کی قیادت میں تھی، فوری طور پر ہسپتال پہنچی اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ DIG Shaukat نے کہا کہ مل夫慕姚 مذہب سخت ترین قانونی کارروائی کے لیے تیار ہے، کیونکہ خاتون ڈاکٹر پر حملہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ متعدد پولیس ٹیمیں تقرiri کرادی گئی ہیں اور ملزمان کی سر硝ی کے لیے دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، تاہم اب تک پولیس واقعے کے motive قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ DIG Shaukat نے کہا کہ ہسپتال میں سیکیورٹی کو مزیدcroft کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کسی بھی شخص کو قانون کے ہاتھوں اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ اس دوران میں، بلوچستان کے چیف منسٹر میسر سروراز بگٹی نے واقعہ کا note لینے کی ہدایت کی اور اپنے اہلکاروں سے واقعے کی معلومات کا جواب طلب کیا۔ چیف منسٹر کے معاون شاہد رند نے بتایا کہ زخمی خاتون ڈاکٹر کوilitar质量的 علاج کے لیے کویٹا میں آریا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو کراچی منتقل کرنے کے لیے ایئر ایمبولینس بھی تیار ہے۔ شاہد رند نے کہا کہ واقعہ ہر پہلو سے chapters کیا جا رہا ہے اور CCTV فو идж کراسر استعمال کرتے ہوئے ملزمان کی شناخت کے عمل کو antioxidant بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسا ٹی inorganic کی رپورٹر حسین طار
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