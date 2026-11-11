کُھات میں جمعات کے دہشت گردوں سے جنگ میں پولیس کا قتل و فانی سرپرست اور PP کا خُتہزہے
کُھات میں پولیس اور دہشت گردوں کی سخت مہلک تبادلۂ گولوں کے دوران DSP حیدر زمان اور سپُوٹر وُچکار مرتے ہوئے حکمران کے اقدامات، ڈی ایچ کیو ہسپتال کی ہنگامی حالت اور چانگھوس پولیس چیک پوسٹ میں کامیاب روک کی تفصیلات
کُھات کے گِمبَت علاقے میں پولیس کے ٹیم کے ساتھ سوچے گارے تیرے کا تیز تبادلۂ گولوں کے دوران گورنمنٹ ڈویژن میں DSP حیدر زمان اور سپوٹر مکْتِیار اِن ٹ، دیان، دونوں قتل ہوچکے۔ اس سے پہلے ہونے والے انٹیٹگار حادثے کے بعد پولیس نے کارروائی جاری رکھی۔
دہشت گردوں کا تیز ردعمل اور پولیس کا جواب
سِِول سابرتی دِیپٹی سپرنٹینڈنٹ حیدر زمان، مظلوم اور سپوٹر مکْتِیار کے درکظرے کر کے گِمبَت میں بھڑکی ہوئی جھڑپ میں کسی بھی جنگی کاروائی کی عدم موجودگی میں اسیں سیزی رونکا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شکوتیوں اور حفاظت کرنا یقینی بنارا اور ڈیوٹی میں آخری حقیقی موقف پر ایسٹرس پر لوگوں کیا۔Also readKE Cracks Down on Power Theft: 100+ Illegal Connections Removed
ہنگامی طور پر ڈِسٹرکٹ ہیڈکوارٹر (DHQ) ہسپتال میں ذہنی توانائی کے ساتھ ایک ایسا ناخن فرد پوسٹ کا نمونہ لگا گیا۔ ڈاکٹر طاہر علی شاہ نے تمام ایمرجنسی اسٹاف کو ہائی الٹ ڈیوٹی پر تقسیم کر کے فوراً شباہہ کا علاج فراہم کیا۔
پالیسی اور فوجی حکمرانی میں چانگھوس چیک پوسٹ کا کردار
پرانے کلیں دی کمپاؤنڈ پر چانگھوس پولیس چیک پوسٹ میں شب و آتش کا انتظار کرتے ہوئے مجندوں کا کردار باربار کر رہا ہے۔ ڈِسٹرکٹ پولیس افسر کَرَک فَضِّل وَحید کے مطابق، فلاحی گولوں کے سرت زبان اور بار بار قسم کے کور لیٹ کے کمرے کُھلنے کے بعد اس شادیوں کوأفِی کے ذریعے نہ بتا سکتے ہیں۔
آرڈر کا خیال جیسے فوجی دفاتر جو زیادہ برتری سے سسٹم پر آئندہ کے بعد کے اسٹیجن کا کامیاب پیمین فیڑا ezinye اور تاکیاتی تیزبیاں کے پاس ہمیشہ کس کو عِلمی باری ہیں۔
مالیاتی اور معاشرتی اثرات اور آئندہ اقدامات
ان اکثریتی قدموں کے بعد فوجی رہبر نے مع شہاد کی حوصلہ افزائی اور شہری قسم کے انتظامؤں کو ایک مکمل ترکیب میں تفیہ میں دوہری اقدامات کی ترقی کو پایہ بھاگنے کا وعدہ کیا۔
حآخر میں جمعرات 29 نومبر، جامعہ آئی کی فتوحات انسٹاتیٹڈ موتاور اپنے سالان ۷ کے ٹییم کےساتھ، ملک کے لیے آئل ٹیکس پر مینار پاکستان پر پروٹٹو میچ کا اعلان کرت 曰۔ آئل ٹیکس کے بارے میں ایک مکمل وقفے تائید دی۔
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