کپاس کی پیداوار میں اضافے کے باوجود درجہ حرارت کا اثر اور درآمدات کا رجحان
رواں سال کپاس کی پیداوار کا متوقع ہدف 60 لاکھ گانٹھوں سے تجاوز کرنے کے باوجود، شدید گرمی کی وجہ سے روئی کے معیار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
پاکستان کے کسانوں اور صنعت کاروں کے لیے کپاس کی فصل کا سالہ نتائج اب بھی واضح نہیں ہو سکا ہے، تاہم موجودہ اعداد و شمار سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ پیداواری ہدف حاصل نہ کرنے کے باوجود کلیدی پیداوار میں مثبت رجحان نظر آ رہا ہے۔
کپاس کی فصل میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے روئی کے ریشے اور بیج دونوں کافی متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتی معیار کی روئی کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔Also readHangzhou Asian Games: Philippines claim Asiad men’s basketball crown
پیداواری اعداد و شمار اور علاقائی تقسیم
پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 31 اکتوبر تک مقامی جننگ فیکٹریوں میں پھٹی کی ترسیل میں 7 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے تحت کل 47 لاکھ 43 ہزار بیلز کے مساوی پھٹی پہنچی ہے۔
اس تفصیلی ڈیٹا میں واضح ہے کہ پنجاب کی جننگ فیکٹریوں میں 19 لاکھ 99 ہزار گانٹھیں ریکارڈ کی گئیں جبکہ سندھ میں 27 لاکھ 44 ہزار گانٹھیں موصول ہوئیں، جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے سے بالترتیب 5 فیصد اور 9 فیصد زائد ہے۔
ضلع سانگھڑ کی جننگ فیکٹریوں میں 12 لاکھ 11 ہزار گانٹھوں کے مساوی پھٹی سب سے زیادہ پہنچی ہے، جبکہ ضلع بہاولنگر میں 5 لاکھ 26 ہزار اور ضلع بہاولپور میں 3 لاکھ 65 ہزار گانٹھیں حاصل ہوئی ہیں۔
ڈیجیٹل انوائسنگ کا اثر اور ٹیکسٹائل صنعت
ایف بی آر کی جانب سے ڈیجیٹل انوائسنگ پر سختی سے عمل درآمد کرنے سے روئی کے غیر دستاویزی کاروبار کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رواں سال کپاس کی مجموعی پیداوار گزشتہ سال کی نسبت زائد ہونے کے مضبوط امکانات پیدا ہوئے ہیں۔
ٹیکسٹائل ملز نے جننگ فیکٹریوں سے 39 لاکھ 97 ہزار گانٹھیں خریداری کی ہیں، جبکہ برآمد کنندگان نے 98 ہزار گانٹھیں حاصل کی ہیں اور جننگ فیکٹریوں میں 6 لاکھ 48 ہزار گانٹھیں فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔
درجہ حرارت کا منفی اثر اور درآمدی ضرورت
چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے وضاحت کی کہ جولائی سے نومبر کے پہلے ہفتے تک زیادہ تر کاٹن زونز میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے نے کپاس کے بیج کے اگاؤ میں غیر معمولی کمی اور روئی کے ریشے کی مضبوطی میں کمی کا سبب بنا ہے۔
اس صورتحال میں ٹیکسٹائل ملز مالکان کو بیرون ملک سے زیادہ تعداد میں معیاری روئی درآمد کرنا پڑ رہی ہے تاکہ پیداواری معیار کو برقرار رکھا جا سکے اور صنعتی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
مستقبل کا جائزہ اور متوقع ہدف
کاٹن ایئر 2025-26 کے دوران پاکستان میں کپاس کی مجموعی پیداوار 56 لاکھ 7 ہزار گانٹھ تھی، جبکہ رواں سال کپاس کی کاشت گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہونے کے باوجود کل پیداوار 60 لاکھ گانٹھوں سے زائد ہونے کی توقع ہے۔
ملک کی تاریخ میں دو سال قبل تک ستمبر اور اکتوبر میں ہر پندرہ دنوں میں کپاس کی پیداوار 10 لاکھ گانٹھوں سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن گنے کی غیر معمولی کاشت کی وجہ سے گذشتہ دو سال میں یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔
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