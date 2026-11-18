کپاس کی پیداوار میں اضافہ، لیکن معیار اور قیمتوں پر تشویش
پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں 6 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن منفی موسمیاتی اثرات اور گنے کی کاشت کی وجہ سے روئی کے معیار میں کمی آئی ہے، جس سے سیکٹر میں بے چینی پھیل گئی ہے۔
پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کپاس کی پیداوار میں معمولی اضافے کے باوجود صنعت کاروں میں بے چینی پھیل گئی ہے کیونکہ منفی موسمیاتی حالات اور گنے کی کاشت کے نتیجے میں ماہول آلودگی کے باعث روئی کا معیار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے انکشاف کیا کہ صنعت کو بلوچی روئی کی مانگ اور درآمدات میں اضافے کے خطرات لاحق ہیں، جبکہ روئی کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہونے سے منڈی میں عدم استحکام کا شکار ہے۔
کپاس کی پیداوار میں 6 فیصد اضافے کی تفصیلات
پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق 15 نومبر تک ملک بھر کی جننگ فیکٹریوں میں مجموعی طور پر 6 فیصد کے اضافے سے 51 لاکھ 31 ہزار گانٹھوں کے مساوی پھٹی کی آمد درج کی گئی ہے، جو سیکٹر کے لیے ایک اہم عددی حقیقت ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق پنجاب کی جننگ فیکٹریوں میں 22 لاکھ 52 ہزار گانٹھیں پہنچی ہیں جبکہ سندھ کی جننگ فیکٹریوں میں 28 لاکھ 79 ہزار گانٹھیں موصول ہوئیں ہیں، جو بالترتیب 4 فیصد اور 7 فیصد زائد ہے، جو علاقائی پیداوار کے فرق کو واضح کرتا ہے۔
صوبائی جننگ فیکٹریاں اور علاقائی تقسیم
ریکارڈ کے مطابق ملک میں اس وقت پنجاب میں 203 اور سندھ میں 207 جننگ فیکٹریاں فعال ہیں، جو ملک کی کپاس کی پروسیسنگ کی صلاحیت کا اندازہ لگانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔
ملک میں سب سے زیادہ کپاس سندھ کے علاقے سانگھڑ کی جننگ فیکٹریوں میں پہنچی ہیں، جو 11 لاکھ 22 ہزار گانٹھوں پر مشتمل ہے، جس کے بعد پنجاب کے ضلع بہاولنگر میں 6 لاکھ 3 ہزار گانٹھیں پہنچیں ہیں۔
اس کے علاوہ بہاولپور میں 4 لاکھ 35 ہزار، ڈیرہ غازی خان میں 3 لاکھ 5 ہزار، سکھر میں 3 لاکھ 36 ہزار، نوشہروفیروز میں 2 لاکھ 68 ہزار اور خیر پور میں 2 لاکھ 50 ہزار گانٹھیں پہنچ کر مقامی مارکیٹوں میں دستیاب ہیں۔
ٹیکسٹائل ملز کی خریداری اور موجودہ ذخائر
زیرِ تبصرہ مدت کے دوران ٹیکسٹائل ملوں نے جننگ فیکٹریوں سے 44 لاکھ 42 ہزار گانٹھ کی خریداری کی ہے، جو صنعت کی چہیتے خام مال کی طلب کو ظاہر کرتی ہے۔
اس کے علاوہ برآمد کنندگان نے 94 ہزار 400 گانٹھوں کی خریداری کی ہے، جبکہ 5 لاکھ 91 ہزار گانٹھوں کے قابل فروخت ذخائر جننگ فیکٹریوں میں دستیاب ہیں، جو موجودہ رسد اور طلب کے توازن کا تعین کرنے میں اہمیت رکھتے ہیں۔
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