کچرا اٹھانے والی کمپنی کا گاہک کو انوکھا سبق: لان پر کچرے کا ڈھیر، ویڈیو وائرل

کیلیفورنیا کی ایک کچرا اٹھانے والی کمپنی نے بل ادا نہ کرنے والے گاہک کو سبق سکھانے کے لیے اس کے گھر کے لان پر کچرے کا ڈھیر لگا دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔
ریاست کیلیفورنیا کے علاقے سان پابلو میں ایک کچرا اٹھانے والی کمپنی نے مبینہ طور پر بل ادا نہ کرنے والے گاہک کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس واقعے نے دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ محظوظ بھی کیا۔ ایکسپریس رینٹل ڈمپسٹر نامی کمپنی کے مطابق، ایک گھر سے سامان ہٹانے کے لیے ڈمپسٹر کرائے پر لیا گیا تھا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو گاہک کا کریڈٹ کارڈ بار بار مسترد ہو رہا تھا۔ کمپنی کے مالک مارٹن پیریز نے بتایا کہ گاہک مسلسل ادائیگی کا
وعدہ کرتا رہا لیکن مقررہ رقم ادا نہیں کی گئی۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کمپنی کا ٹرک ڈرائیور پہلے گھر کے باہر کھڑے ایک شخص سے بات کرتا ہے۔ اس کے بعد، وہ ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولتا ہے اور سارا کچرا گھر کے لان میں پھینک دیتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں، ڈرائیور ٹرک کو پیچھے کی جانب لے جا کر پورا ڈمپسٹر ہی گھر کے سامنے خالی کر دیتا ہے، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا لان کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں ایک شخص کو گھر سے باہر نکل کر غصے میں چیختے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ تاہم، پڑوسیوں کے مطابق، اس معاملے کی حقیقت کچھ اور بھی ہوسکتی ہے۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ گھر کے مالک کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سروس کے لیے 700 ڈالر ادا کر چکے ہیں، لیکن اس دعوے کی صداقت کے بارے میں کوئی حتمی بات واضح نہیں ہو سکی۔ کمپنی کے مالک کا مؤقف ہے کہ اگر وہ کچرا اٹھا کر واپس لے جاتے تو اس پر انہیں مزید سیکڑوں ڈالر کا خرچہ اٹھانا پڑتا، اسی لیے انہوں نے یہ منفرد قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور ڈرائیور کو ہدایت دی کہ فٹ پاتھ پر گرا ہوا کچرا اٹھا کر واپس پراپرٹی کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ بعد میں، مقامی افراد کی مدد سے کچرے کے اس ڈھیر کو کافی حد تک چھانٹا گیا اور پھر پڑوسیوں نے اسے صاف کرکے ڈھانپ دیا۔ یہ واقعہ اب سوشل میڈیا پر شدید بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ کچھ لوگ کمپنی کے اس اقدام کو 'سبق' قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ حد سے تجاوز ہے۔
