کھاد کی قیمتوں میں کمی کا امکان، ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کھاد کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
وفاقی وزیر برائے کھاد اور زرعی اصلاحات رانا تنویر حسین کی زیر صدارت فرٹیلائزر ریویو کمیٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں ملک بھر میں کھاد کی قیمتوں میں کمی لانے کی ممکنات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں، طلب و رسد، اور دستیابی کے عوامل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کھاد ڈیلرز کے خلاف آئندہ سات دنوں میں سخت کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کسانوں پر ہونے والے معاشی بوجھ میں کمی لائی جا سکے۔
کھاد کی قیمتوں میں کمی کا امکان
فرٹیلائزر ریویو کمیٹی کے اجلاس میں یہ اہم انکشاف سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں فرٹیلائزرز کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کا مقصد کسانوں کو سستی کھاد فراہم کرنا اور زرعی سیکٹر کو مستحکم بنانا ہے۔ اجلاس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ فیکٹری سطح پر قیمتیں مستحکم ہیں جس کا مطلب ہے کہ درمیانی صارفین یعنی ڈیلرز کی جانب سے کی جانے والی اضافی قیمتوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔Also readHistoric for Pakistan as BoP wins prestigious Asia-wide SME Finance Innovation Award
ڈیلرز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ
کھاد ڈیلرز کے خلاف آئندہ سات دنوں میں کریک ڈاؤن کا عزم کیا گیا ہے اور مقررہ قیمت سے زائد پر کھاد فروخت کرنے والے ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے۔ اس کارروائی کا مقصد ناجائز منافع خوری میں ملوث کھاد ڈیلرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔
کھاد کی مصنوعی قلت پیدا کرکے قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بازار میں کھاد کی فراہمی میں رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ کھاد کمپنیوں کو اپنے ڈیلرز کی قیمتوں اور سپلائی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور ڈیلرز کی جانب سے زائد قیمت وصولی پر کھاد کمپنیوں سے بھی جواب طلب کیا جائے گا۔
کھاد کی دستیابی اور گندم کی کاشت کا سیزن
اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ ملک میں ڈی اے پی کھاد کی دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں کھاد کی سپلائی کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کی جا رہی۔
گندم کی کاشت کے سیزن میں کسانوں کو کھاد کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو کھاد کی قیمتوں کی مؤثر نگرانی اور خلاف ورزیوں پر فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ کسان اپنے اہم کاشتکاری کے سیزن میں ضروری وسائل سے محروم نہ ہوں۔
وزیر کھاد کا کسانوں کے تحفظ کا اعلان
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ فیکٹری سطح پر قیمتیں مستحکم ہیں تو ڈیلرز زائد قیمتیں کیوں وصول کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کا معاشی استحصال اور کھاد کی ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔
رانا تنویر حسین نے واضح کیا کہ حکومت کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرے گی تاکہ کھاد کے بازار میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
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