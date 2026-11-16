کھالڈ مقبول Siddiqui: نئی صوبوں کی تقسیم ضروری، کراچی 66 فیصد آمدنی فراہم کرتا ہے
MQM کے سربراہ خالد مقبول Siddiqui کا کہنا ہے کہ آبادی کی بنیاد پر نئے انتظامی یونٹس اور صوبے بنانا ضروری ہیں تاکہ کراچی کا انصاف ہو سکے۔
کراچی میں پیر کی روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے صدر خالد مقبول Siddiqui نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کی تشکیل کے لیے متحد ہو کر تحریک چلائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کی ترقی اور انصاف کے لیے آبادی کی بنیاد پر نئی انتظامی تقسیم کرنا انتہائی ضروری ہے۔
کراچی کی آمدنی اور حقوق کی صورتحال
خالد مقبول Siddiqui نے بتایا کہ کراچی شہر وفاقی حکومت کو آمدنی کا 66 فیصد حصہ فراہم کرتا ہے اور سندھ حکومت کو 97 فیصد رقم دیتا ہے۔ اس باوجود بھی شہر کو بنیادی سہولیات کی شدید کمی کا سامنا ہے اور اس کے جائز حقوق مبینہ طور پر مسترد کیے جا رہے ہیں۔Also readکھلید مقبول Siddiqui: ڈیجیٹل تعلیم اور صنعتی ہنروں سے معیشت کو مضبوط بنانے کی ضرورت
ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے حالانکہ شہر کا مالیاتی حصہ ملک کی معیشت میں بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال کراچی کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔
اقلیتی نظام اور سیاسی انحصار کے اثرات
ایم کیو ایم کے صدر نے ملک کی ترقی میں روکاوٹ بننے والے عوامل کے طور پر زمیندار نظام اور چند خاندانات کی سیاسی انحصار کو نشاندہی کی۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ ساختیں ملک کے ترقیاتی سفر میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ جب تک یہ معاشی اور سیاسی ساختیں تبدیل نہیں ہوں گی، ملک میں درست ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ خالد مقبول Siddiqui نے کہا کہ عوام کو اب چل بیٹھنے کی بجائے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
سی اینسس ڈیٹا میں کمی کا معاملہ
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی کی اصل آبادی کو سی نیس میں کم دکھانا شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ خالد مقبول Siddiqui کا کہنا ہے کہ آبادی کے غلط ڈیٹا کی وجہ سے شہر کو اس کا حصہ نہیں دیا جا پاتا۔
ان کے مطابق جب تک آبادی کا صحیح تخمینہ نہیں لگایا جائے گا، وسائل کی تقسیم میں فرق رہے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سی نیس کے اعداد و شمار میں شفافیت لائی جائے۔
سندھ کے حقوق اور مزید اقدامات
ایم کیو ایم کے سربراہ نے مزید کہا کہ سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق اختیارات اور وسائل دیے جائیں۔ خالد مقبول Siddiqui نے کہا کہ اس کے بغیر صوبے کی ترقی ممکن نہیں۔
انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ اس تحریک میں شامل ہوں اور نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔
واضح رہے کہ اس تقریب کے دوران دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی لیکن نئے صوبوں کی ضرورت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔
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