کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ ماہرین کی وضاحت
طبی ماہرین کے مطابق کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش غذا، ہارمونز، نیند اور روزمرہ عادات سے جڑی ہو سکتی ہے۔ متوازن غذا اور مناسب نیند اس خواہش کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش کا تعلق غذا، ہارمونز، نیند اور روزمرہ عادات سے ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد کچھ میٹھا کھانے کی طلب کو اکثر محض شوق سمجھا جاتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اس کے پیچھے جسمانی اور نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔
بھارتی ڈاکٹر نیتھرا کے مطابق کھانے کی نوعیت اس خواہش پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ ان کے مطابق کھانے میں شامل کچھ اجزا جسم کے نظام کو مختلف انداز میں متاثر کرتے ہیں، اور یہی فرق میٹھے کی طلب میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔Also readNvidia shares slide as CEO's affair with alleged Chinese spy raises succession fears
میٹھے کی خواہش کے پیچھے غذا اور بلڈ شوگر کا کردار
ڈاکٹر نیتھرا کے مطابق سفید چاول، میدہ اور پراسیسڈ غذائیں بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھا سکتی ہیں۔ یہ تبدیلی کھانے کے بعد توانائی میں اچانک اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتی ہے، جس سے جسم میں میٹھی چیزوں کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے۔
اسی طرح پروٹین، فائبر اور صحت بخش چکنائی کی کمی پیٹ بھرنے کے احساس کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب کھانے کے بعد پیٹ بھرا ہونے کا احساس کم رہے تو جسم جلد دوبارہ کسی ہلکی اور میٹھی چیز کی خواہش محسوس کر سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی عادت بھی وقت کے ساتھ اس خواہش کو مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ یعنی ایک بار بننے والی عادت روزمرہ کے معمول کا حصہ بن کر میٹھے کی طلب کو بار بار جگا سکتی ہے۔
ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کا اثر
ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی بھی میٹھے کی خواہش کو بڑھا سکتی ہیں، جیسا کہ طبی ماہرین نے اپنی رائے میں واضح کیا ہے۔ ان عوامل کا اثر صرف کھانے تک محدود نہیں رہتا بلکہ مجموعی طور پر روزمرہ کی عادات اور جسمانی توازن پر بھی پڑتا ہے۔
غذا، ہارمونز اور نیند کا آپس میں تعلق اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میٹھے کی خواہش کو صرف ذاتی پسند قرار دینا کافی نہیں۔ جسم کے اندرونی نظام اور دن بھر کے معمولات مل کر اس خواہش کی شدت طے کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ماہرین کے مشورے اور ڈاکٹر سے رجوع کب کریں
ماہرین متوازن غذا، سبزیوں، پروٹین، مناسب پانی اور بھرپور نیند کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ سادہ عادات کھانے کے بعد میٹھے کی غیر ضروری طلب کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
ماہرین کے مطابق اگر میٹھے کی غیرمعمولی خواہش کے ساتھ زیادہ پیاس، بار بار پیشاب آنا یا وزن میں غیرمتوقع تبدیلی ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایسی علامات کو نظرانداز کرنے کے بجائے معالج سے مشورہ لینا بہتر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش کی وجوہات غذا کی نوعیت، بلڈ شوگر، پیٹ بھرنے کے احساس، ذہنی دباؤ، نیند اور روزمرہ عادات سے جڑی ہو سکتی ہیں۔ متوازن خوراک، کافی پانی اور مناسب نیند اپنانے سے ان عوامل کو بہتر انداز میں سنبھالا جا سکتا ہے۔
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