کھرم امتیاز نے آسٹریلیا کے خلاف جیت حاصل کر لی
ٹینس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے کھرم امتیاز نے آسٹریلیا کے اینٹن کو ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنائی جبکہ فردان کا زخم کے باعث ریٹائرمنٹ ہو گئی
تھائی لینڈ کے پٹایا میں جاری آئی ٹی ایف ماسٹرز ایم ٹی 700 ٹینس ٹورنامنٹ میں پاکستان کی جانب سے کھیلنے والے کھرم امتیاز نے اپنے پہلے راؤنڈ کے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کے اینٹن کو شکست دے دی ہے۔ اس فتوحات کے بعد کھرم امتیاز مینز 55+ سنگلز ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
میزبان ملک کے خلاف مکمل غلبہ
اتوار کے دن کھیلے گئے اس متوقع مقابلے میں کھرم امتیاز نے ابتدائی لمحات سے ہی اپنے حریف پر مکمل تسلط قائم کر لیا تھا۔ انہوں نے مضبوط سرویز، طاقتور فور ہینڈز اور سٹیڈی بیس لائن پلے کے ذریعے اپنے حریف کو سخت ترین چیلنج دیا۔ آخر کار کھرم امتیاز نے اپنے حریف آسٹریلیا کے اینٹن کو دو سیٹس میں 6-1 کے اسکور سے شکست دے کر اپنی کامیابی کو یقینی بنا لیا۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
چوٹ کی وجہ سے رخصتی کا اعلان
اسی دوران پاکستان کی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی فردان الدین خان کو ایک نامناسب صورت حال کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے پہلے راؤنڈ کے میچ سے ریٹائر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے چھٹے سیڈ واریین لوف گروو کے خلاف اس میچ میں فردان الدین خان کو چل رہی ٹینس ایلبو زخم کی دوبارہ شدت کا سامنا کرنا پڑا۔
طبی تشخیص اور ریٹائرمنٹ کی تفصیلات
فردان الدین خان کو یہ زخم گزشتہ ماہ لاہور میں پہلی بار آیا تھا اور میچ سے ایک روز قبل پریکٹس سیشن کے دوران یہ زخم دوبارہ بھڑک اٹھا۔ طبی ٹیم نے اس مسئلے کا فوری حل نکالنے کی کوشش کی اور ادویات کا استعمال کیا گیا لیکن کھلاڑی کی حالت میں بہتری نہیں آئی۔ جب پہلا سیٹ 1-1 پر برابر تھا تو فردان الدین خان نے میچ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔
باقی کھلاڑیوں کی آمدنی اور اگلے میچز
پاکستان کی ٹیم کا یہ مہم جاری رہے گا اور اب اگلے میچز میں دوسرے کھلاڑیوں کی باری آئے گی۔ واقر نصیر مینز 70+ سنگلز کیٹیگری میں جرمنی کے دوسرے سیڈ ٹونی کنگ کے خلاف اپنا اگلا میچ کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کھرم امتیاز کو دوسرے راؤنڈ میں اٹلی کے البرٹو سنیکولا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔
سرکاری اور نجی اداروں کا تعاون
پاکستان ٹینس فیڈریشن اور ٹیم نے ان اداروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کھلاڑیوں کی مالی معاونت کی۔ بینک آف پنجاب، لاہور جمخانہ کلب، جے ڈبلیو ڈی گروپ، ریوائی by گریڈ اور جمال پولیمرز نے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت میں مدد فراہم کی۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports