کہوٹہ میں شادی شدہ خاتون کا بھائی کے ہاتھوں قتل؛ ملزمان گرفتار
کہوٹہ میں شادی شدہ راضیہ اظہر کو بھائی احسان اظہر نے چھری کے وار سے زخمی کیا جس سے وہ فوت ہو گئی، پولیس نے قتل اور جرم چھپانے کے مقدمے میں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
ضلع کہوٹہ کے تھیالہ نارہ میں ایک المناک واقعہ پیش آیا جہاں شادی شدہ خاتون راضیہ اظہر کو اس کے اپنے بھائی احسان اظہر نے قتل کے عزم کے ساتھ شدید زخمی کر دیا۔
مقتولہ کے شوہر سعید اختر کی طرف سے درج کردہ شکایت کے مطابق، اس کی اہلیہ اپنی والدین کے گھر گئی تھی جہاں دونوں بھائی بہن کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں اسے چھری کے وار لگے۔Also readکراچی میں گرمی کا رجحان اور غیر صحت مند ہوا کی کیفیت برقرار
واقعے کے بعد مقتولہ کی تدفین بغیر کسی اطلاع کے کر دی گئی جس پر اس کے شوہر نے پولیس سے انصاف کی اپیل کی اور مقدمہ درج کروایا۔
واقعے کی تفصیلات اور مقدمے کی کارروائی
تفصیلات کے مطابق راضیہ اظہر سال 2025 میں اپنی والدین کے پاس گئی تھیں جہاں ان کے بھائی احسان اظہر نے ان پر چھری کے تیز وار کیے۔
مقتولہ کو ابتدا میں مقامی اسپتال داخل کرایا گیا اور وہ تقریباً ایک سال تک علاج کے بعد انتقال کر گئیں، جو کہ اسی حملے کے نتیجے میں ہوئی۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تھانہ کہوٹہ میں ملزموں کے خلاف دھارا 302 اور 201 تحت مقدمہ درج کر لیا۔
ملزمان کی شناخت اور گرفتاری
پولیس کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق احسان اظہر کو ہمشیرہ کو قتل کے ارادے سے زخمی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی مقتولہ کے والد اظہر زمان کو بھی جرم چھپانے اور بیٹے کی طرف سے انجام دیے گئے جرم کو چھپانے کے جرم میں نامزد کر کے گرفتار کیا گیا۔
پولیس حکام نے تصدیق کی کہ دونوں ملزمان کو قانونی کارروائی کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے استفسارات کیے جا رہے ہیں۔
شادی کی تاریخ اور خاندانی تنازعات
پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ راضیہ اور شوہر سعید اختر کی شادی پسند کی بنیاد پر ہوئی تھی، جسے ابتدا میں خاندان نے منظور نہیں کیا۔
بعد ازاں دونوں خاندانوں میں رابطے بحال ہوئے اور معمول کے مطابق آنا جانا شروع ہو گیا، تاہم آخری دورے پر تنازعہ پیدا ہوا۔
تفتیشی عمل اور فرانزک رپورٹ کا اہمیت
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب تک لڑکی کی موت کی حتمی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک تجزیے میں ہوگا۔
تفتیشی عمل جاری ہے اور مدعی کے بیان کی روشنی میں مزید کارروائی کی جائے گی جبکہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
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