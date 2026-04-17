کیا روٹی کا استعمال وزن بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے؟ نئی تحقیق نے حیران کن انکشافات کیے

جاپان کے سائنسدانوں نے چوہوں پر ایک تحقیق میں پایا ہے کہ روٹی، خاص طور پر گندم کے آٹے سے بنی ہوئی، وزن اور جسم میں چکنائی کو بڑھا سکتی ہے، یہاں تک کہ کیلوریز کی مقدار میں کوئی خاص تبدیلی نہ ہو۔ تحقیق کے مطابق، کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے اور جسم کو چربی ذخیرہ کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔
(ویب ڈیسک) - چوہوں پر کی گئی ایک نئی تحقیق میں یہ حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ روٹی کا استعمال جسمانی وزن اور چربی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب کیلوریز کی مجموعی مقدار میں کوئی نمایاں فرق نہ ہو۔ جاپان کی اوساکا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی ایک ٹیم کی سربراہی میں ہونے والی اس تحقیق میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح کاربوہائیڈریٹس، چکنائی کے زیادہ استعمال کے ساتھ ساتھ، وزن میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں – جس پر اکثر غذائی مشورے کی توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ماہرین
غذائیت نے روٹی اور کاربوہائیڈریٹس کے وزن میں اضافے میں کردار کے بارے میں بات کی ہو، لیکن اس تعلق، خاص طور پر گندم کے آٹے کے بارے میں، اور میٹابولک سطح پر کیا ہو رہا ہے، اس پر بہت زیادہ تفصیلی تحقیق نہیں کی گئی تھی۔ تحقیقی ٹیم نے دریافت کیا کہ گندم کی روٹی کا زیادہ استعمال توانائی کے خرچ میں کمی سے وابستہ تھا، جس سے میٹابولزم ایک ایسی حالت کی طرف راغب ہوتا ہے جہاں چربی کا ذخیرہ ترجیح حاصل کر جاتا ہے، یہاں تک کہ جب خوراک میں کیلوریز کی مقدار یکساں سطح پر برقرار رہے۔ اوساکا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ماہر غذائیت شیگینوبو ماتسومورا کے مطابق، 'یہ نتائج بتاتے ہیں کہ وزن میں اضافہ گندم کے مخصوص اثرات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کاربوہائیڈریٹس کے لیے مضبوط ترجیح اور اس سے وابستہ میٹابولک تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔' سائنسدانوں نے ایسے تجربات ترتیب دیے جن میں لیبارٹری کے چوہوں کو ان کے معمول کے، صحت بخش اناج پر مبنی غذا اور سادہ روٹی، گندم کے آٹے سے بنی روٹی، یا چاول کے آٹے سے بنی روٹی کے درمیان انتخاب دیا گیا۔ اس کے بعد چوہوں کے وزن اور ان کے جسم میں آرام اور سرگرمی کے دوران کیلوریز جلانے کے عمل کی نگرانی کی گئی۔ خون کے نمونوں کا استعمال کرتے ہوئے، مطالعہ کرنے والی ٹیم نے جانوروں میں ہارمون، بلڈ شوگر، اور میٹابولائٹ کی سطح کا بھی جائزہ لیا، جبکہ تجربے کے بعد کے ٹشوز کے تجزیے میں جگر میں جین کے اظہار کا اندازہ لگایا گیا۔ تجربات سے ظاہر ہوا کہ چوہوں نے اپنی معیاری غذا سے کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور اسنیکس کی طرف بڑھنے کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں خاص طور پر نر چوہوں میں وزن میں اضافہ اور زیادہ چربی کے ٹشوز پیدا ہوئے۔ مزید تجزیے اور فالو اپ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان دو اہم تبدیلیوں کی وجہ زیادہ کھانا یا ورزش کی کمی نہیں تھی، بلکہ خود خوراک تھی۔ گندم کے آٹے والی غذا میں، مجموعی طور پر کم کیلوریز جلائی جا رہی تھیں، جبکہ کاربوہائیڈریٹس کو چربی میں تبدیل کرنے کے ذمہ دار جینز متحرک ہو رہے تھے۔ یہ تحقیق اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کے استعمال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ خاص طور پر گندم کے آٹے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، یہ مطالعہ ان لوگوں کے لیے ایک انتباہی نشانی ہو سکتی ہے جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صحت مند غذا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تحقیق چوہوں پر کی گئی ہے اور انسانوں میں اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ فی الحال، یہ تحقیق ہمیں کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سادہ غذائی انتخاب بھی ہمارے جسمانی وزن اور صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ نتائج اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وزن میں اضافہ صرف ضرورت سے زیادہ کھانے یا ورزش کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں غذا کی قسم اور اس کے میٹابولک اثرات کا بھی اہم کردار ہے۔ گندم کے آٹے سے بنی روٹی کھانے والے چوہوں میں نہ صرف کیلوریز کا خرچ کم ہوا بلکہ ان جینز کی سرگرمی میں بھی اضافہ دیکھا گیا جو کاربوہائیڈریٹس کو چربی میں تبدیل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ رجحان خاص طور پر نر چوہوں میں زیادہ نمایاں تھا۔ یہ مطالعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس، خاص طور پر گندم کے آٹے کی صورت میں، ہمارے جسم کے میٹابولزم کو اس طرح متاثر کر سکتے ہیں کہ وہ چربی کے ذخیرے کو ترجیح دینے لگے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر عام طور پر غذائی مشوروں میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کی جاتی، جہاں اکثر توجہ صرف مجموعی کیلوریز کی مقدار اور چکنائی کی مقدار پر مرکوز رہتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق، چوہوں نے اپنی معمول کی غذا کے مقابلے میں کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور غذاؤں کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ان کے وزن میں اضافہ ہوا۔ یہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ بعض غذائیں نہ صرف کیلوریز کی مقدار کی وجہ سے وزن بڑھاتی ہیں بلکہ اپنے اندرونی میٹابولک اثرات کی بنا پر بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق، کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں یہ نیا نقطہ نظر ہمیں اپنی خوراک کے انتخاب پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی، جو کہ دنیا بھر میں ایک بنیادی غذا ہے، کے ممکنہ اثرات کو سمجھنا اہم ہے۔ تاہم، یہ تحقیق ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کے نتائج کو انسانی صحت پر لاگو کرنے سے پہلے مزید وسیع پیمانے پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ پھر بھی، یہ نتائج ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا ہم کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اور اس کے ہمارے جسم کی چربی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق صحت مند طرز زندگی کے خواہاں افراد کے لیے ایک اہم معلومات کا ذریعہ بن سکتی ہے، جو وزن کے انتظام اور صحت مند غذا کے انتخاب کے بارے میں مزید آگاہی فراہم کرتی ہے۔
