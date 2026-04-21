کیا خیبرپختونخوا میں عوام سکھ کا سانس لے رہے ہیں؟ نواز شریف کا صوبائی حکومت سے سخت سوال

مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف نے مری میں خطاب کرتے ہوئے خیبرپختونخوا حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
پاکستان مسلم لیگ ن کے قائد اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے مری میں گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خیبرپختونخوا کی گزشتہ 15 سالہ کارکردگی پر کڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں ایک طویل عرصے سے ایک مخصوص جماعت کی حکومت قائم ہے، تاہم کیا وہاں کا عام شہری آج سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ عوامی فلاح و بہبود کے بنیادی معیارات جیسے مفت تعلیم، جدید ہسپتال، مفت ادویات کی فراہمی اور بہترین پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کی وہاں شدید کمی ہے۔ انہوں
نے زور دیا کہ وہاں کی صوبائی حکومت سے جواب طلبی کی جانی چاہیے کہ انہوں نے گزشتہ ڈیڑھ دہائی میں عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ نواز شریف نے واضح کیا کہ ان کا مقصد محض تنقید کرنا نہیں بلکہ ایک جائز اور منطقی سوال پوچھنا ہے، کیونکہ حکمرانی کا اصل مقصد عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے نہ کہ محض اقتدار کے مزے لوٹنا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ انہیں گلگت بلتستان اپنے دیگر صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبرپختونخوا کی طرح ہی عزیز ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مسلم لیگ ن کی سابقہ حکومتوں نے خطے میں سات ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کا جال بچھایا جس سے فاصلے کم ہوئے اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ انہوں نے پارٹی کے منتخب نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں بادشاہت کرنے نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی ترقی کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اور گلگت بلتستان کے لیے فنڈز کی فراہمی میں شہباز شریف سے خود بات کریں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ وہ خود گلگت بلتستان کے سب سے بڑے سفارشی ہیں اور وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ موجودہ ملکی معاشی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلم لیگ ن کے قائد نے اعتراف کیا کہ حالات چیلنجنگ ہیں، خاص طور پر تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے نے قومی معیشت پر بوجھ ڈالا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاق اور صوبوں نے اپنے ترقیاتی فنڈز سے اربوں روپے نکال کر تیل پر سبسڈی دی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ باوجود محدود وسائل کے، انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت عوام کی فلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز سمیت پارٹی کی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاست میں رواداری کا کلچر فروغ پانا چاہیے اور ملکی ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے اور ملک کو معاشی گرداب سے نکالا جا سکے
