کیسپرسکی سروے: اے آئی کے خطرناک پہلو اور صارفین کی پرائیویسی
کیسپرسکی کے سروے کے مطابق 79 فیصد لوگ اے آئی استعمال کرتے ہیں جس سے ڈیٹا چوری اور غلط معلومات کا خطرہ بڑھا ہے۔
سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکی نے مشرقِ وسطیٰ، ترکیہ اور افریقہ (میٹا) ریجن میں ایک وسیع سروے شائع کیا ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ تقریبا 79 فیصد افراد مختلف اے آئی سروسز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے رجحان نے نہ صرف روزمرہ زندگی کو آسان بنایا ہے بلکہ ذاتی معلومات کے افشا ہونے اور سائبر سیکیورٹی کے گہرے خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ یہ سروے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کس طرح تیزی سے صارفین کی روزمرہ ضروریات کا حصہ بن رہی ہے اور کس طرح اس کے غلط استعمال کے خطرات ابھار رہے ہیں۔
استعمال کی اقسام اور مقاصد
سروے میں شامل 74 فیصد افراد نے بتایا کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال کا سب سے عام مقصد معلومات تلاش کرنا اور ان کا خلاصہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 50 فیصد افراد تحریری مواد تیار کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں جبکہ 42 فیصد افراد تحریری ہدایات یا پرامپٹس کے ذریعے تصاویر بنانے کے لیے اس ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ مزید برآں 41 فیصد لوگ اپنی ذاتی تصاویر میں ترمیم یا تبدیلی کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کرتے ہیں۔Also readAt least 14 killed, 37 wounded in Russian missile strike on Ukraine, Kyiv says
روزمرہ کی ضروریات اور عملی مشوروں کے حوالے سے بھی اے آئی پر انحصار میں اضافہ ہوا ہے۔ سروے کے مطابق 37 فیصد افراد صحت سے متعلق سوالات کے جوابات کے لیے مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح 29 فیصد افراد ویک اینڈ، تعطیلات یا تقریبات کی منصوبہ بندی جیسی تفریحی سرگرمیوں کے لیے جبکہ 23 فیصد افراد کھانے کے مینو اور غذائی منصوبے تیار کرنے کے لیے اے آئی سے مدد لیتے ہیں۔
پرائیویسی اور سیکیورٹی کے خطرات
کیسپرسکی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ اس طرح کے تبادلوں میں ذاتی معلومات شامل ہو سکتی ہیں، جس سے پرائیویسی اور سیکیورٹی کے خطرات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر یہ معلومات افشا ہو جائیں، تیسرے فریق کے ہاتھ لگ جائیں یا سائبر مجرموں کی رسائی میں آ جائیں تو ان کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 41 فیصد افراد نے بھی بتایا کہ وہ دیگر ذاتی مسائل کے حوالے سے مشورے حاصل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہیں، جو ڈیٹا کے تحفظ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
سروے میں انکشاف ہوا کہ تقریبا ہر 10 میں سے ایک فرد کو پہلے ہی مصنوعی ذہانت کی جانب سے فراہم کردہ غلط معلومات کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ اس کے علاوہ 24 فیصد افراد کا خیال ہے کہ اے آئی غیر درست جوابات بھی فراہم کر سکتا ہے، جو صارفین کو غلط معلومات تک رسائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بغیر تصدیق کے اے آئی پر انحصار کرنا خطرات سے خالی نہیں ہے۔
ماہرین کی ہدایات اور مستقبل کے اقدامات
کیسپرسکی کے مشرقِ وسطیٰ، ترکیہ اور افریقہ میں کنزیومر چینل کے سربراہ سیف اللہ جیدی کا کہنا ہے کہ صارفین کو اے آئی سروسز کی حدود اور ان سے وابستہ ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے پلیٹ فارمز میں بھی ایسی خامیاں موجود ہو سکتی ہیں جن کے باعث ڈیٹا افشا ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پلیٹ فارمز کے ساتھ شیئر کی جانے والی معلومات کو متعلقہ سروس اور اس کی پالیسیوں کے مطابق پراسس کیا جا سکتا ہے یا تیسرے فریق تک رسائی حاصل ہو سکتا ہے۔
لہٰذا صارفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ ڈیجیٹل عادات اپنائیں، معلومات کی تصدیق کریں، ذاتی ڈیٹا کے استعمال میں احتیاط برتیں اور مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ جوابات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ کیسپرسکی کے ماہرین نے مصنوعی ذہانت استعمال کرتے وقت سائبر سیکیورٹی کے خطرات کم کرنے کے لیے صارفین کو ہدایت دی ہے کہ اے آئی سروسز کے ساتھ حساس، خفیہ یا نجی معلومات شیئر کرنے سے گریز کریں۔
جعلی اے آئی سروسز اور ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے بچنے کے لیے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ صارفین کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ جعلی ٹولز کے ذریعے صارفین کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ فشنگ ویب پیجز اور نقصان دہ سافٹ ویئر اکثر مستند پلیٹ فارمز کی نقل کرتے ہیں۔ کیسپرسکی کے مطابق کیسپرسکی پریمیم جیسے جامع سیکیورٹی سلوشنز اے آئی پر مبنی ٹیکنالوجیز کے ذریعے روزمرہ ڈیجیٹل سرگرمیوں کے دوران صارفین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
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