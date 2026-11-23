کیف کے قریب روسی حملے میں شہری ہلاکتیں اور عمارتوں کا تباہی
روس کی جانب سے کیف ریجن پر فضائی حملوں میں کم از کم 6 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جبکہ رہائشی عمارت منہدم ہوئی ہے۔
روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے گردونواح میں کیے گئے شدید فضائی حملوں میں کم از کم 6 شہری ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اتوار کی شب اس حملے کے نتیجے میں ڈائمر علاقے میں واقع ایک پانچ منزلہ رہائشی عمارت کا بڑا حصہ منہدم ہو گیا جس کے ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔
حملے کی تفصیلات اور ہلاکتوں کا جائزہ
دارالحکومت کیف سے تقریباً 45 کلومیٹر شمال میں واقع ڈائمر نامی علاقے میں پانچ منزلہ عمارت پر بمباری کی گئی جس سے وہاں موجود رہائشیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کے افسران نے بتایا کہ بچاؤ کی کارروائی کے دوران امدادی کارکنوں نے عمارت کے ملبے سے تین افراد کی لاشیں بحال کر لیں۔Also readحکومت نے نگران کمپنیوں کے آڈٹ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا فیصلہ کر لیا
ہلاک ہونے والوں میں 1978 میں پیدا ہونے والی ایک خاتون اور 2008 میں پیدا ہونے والے ایک نوجوان کا نام بھی شامل ہے۔ کیف ریجن کے گورنر تیمور تکاچینکو نے تصدیق کی کہ انہی امدادی کارروائیوں کے دوران ایک بچے کو زندہ حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا ہے۔
سپر مارکیٹ حملہ اور لاپتا افراد
حملے میں دیگر علاقے وشنووے میں ایک سپر مارکیٹ بھی نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے۔ گورنر کے مطابق شہری معمول کی طرح خریداری کے لیے دکان پر موجود تھے لیکن حملے نے اس عام سرگرمی کو افسوسناک سانحے میں تبدیل کر دیا۔
حکام نے پہلے اطلاع دی تھی کہ حملے میں 11 افراد لاپتا ہیں جن میں دو بچے بھی شامل ہیں جن سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ ان لاپتا افراد کی نشاندہی اور انہیں بچانے کی کوششیں جاری ہیں جبکہ مقامی انتظامیہ نے عوام کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی ہے۔
توانائی کا نظام اور بین الاقوامی ردعمل
دوسری جانب روس نے یوکرین کے علاقے دنیپروپیٹروفسک میں بجلی کے ایک سب اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا جس سے وہاں کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی وزیراعظم سرگی کوریتسکی نے اس بات کی تصدیق کی کہ سردیوں کی آمد اور درجہ حرارت کے نقطہ انجماد کے قریب پہنچنے کے ساتھ روس نے یوکرین کے توانائی کے نظام پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
یوکرین کے انسانی حقوق کے محتسب دمیترو لوبینٹس نے اس حملے کو روس کی یوکرین کے خلاف نسل کشی کی جنگ کا حصہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ شہریوں کی ہلاکتوں پر خاموش نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو ان اقدامات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔
پیوٹن کی دھمکیاں اور مستقبل کا منظر
روس نے یوکرین کے علاقے دنیپروپیٹروفسک میں بجلی کے ایک سب اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا جس سے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کریمیا کے پل کو نقصان پہنچانے والے یوکرینی حملوں کے جواب میں سخت کارروائی کی دھمکی دی تھی۔
ماہرین کا خیال ہے کہ سردیوں کے سلسلے میں آئندہ ہفتوں میں مزید حملوں کا امکان ہے۔ یوکرینی حکام عوام کو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ ایمرجنسی کٹس تیار رکھیں اور شہری دفاعی مراکز کے قریب رہیں تاکہ مستقبل کے ممکنہ حملوں میں جان بچائی جا سکے۔
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