کیلا خالی پیٹ کھانا کیوں خطرناک ہو سکتا ہے؟ ماہرین کی اہم ہدایات

کیلا غذائیت سے بھرپور پھل ہے لیکن ماہرین کے مطابق خالی پیٹ اس کا استعمال شوگر لیول میں اتار چڑھاؤ اور ہاضمے کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس مضمون میں کیلے کے درست استعمال اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا ہے۔
کیلا ایک انتہائی مقبول اور ہر دلعزیز پھل ہے جو تقریباً ہر گھر میں باقاعدگی سے کھایا جاتا ہے۔ اپنی مٹھاس اور توانائی بخش خصوصیات کے باعث یہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کی پسندیدہ غذا شمار ہوتا ہے۔ تاہم غذائی ماہرین کی حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیلے کا استعمال، خاص طور پر خالی پیٹ کرنا، ہر انسان کے لیے یکساں طور پر مفید نہیں ہوتا بلکہ کچھ حالات میں یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیلے میں موجود قدرتی شکر کی بڑی مقدار ہے جس میں گلوکوز، فریکٹوز اور سوکروز
شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب ہم خالی پیٹ کیلا کھاتے ہیں تو یہ جسم میں شوگر لیول کو انتہائی تیزی سے بلند کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کو وقتی طور پر تو توانائی ملتی ہے مگر بہت ہی کم وقت میں یہ شوگر لیول اچانک نیچے گر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان تھکاوٹ، جسمانی کمزوری، شدید بھوک اور چڑچڑاپن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین نے کیلے کی تیزابی نوعیت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اگرچہ کیلا عمومی طور پر الکلائن تصور کیا جاتا ہے مگر خالی معدے میں موجود تیزاب کے ساتھ مل کر یہ پیٹ میں گیس، متلی اور بدہضمی کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو پہلے ہی ہاضمے کے مسائل یا معدے کی تیزابیت کا شکار ہیں، انہیں خالی پیٹ کیلا کھانے سے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچے یا نیم پکے کیلے اس معاملے میں مزید نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں نشاستے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو معدے کے لیے بھاری ثابت ہوتی ہے۔ کیلے میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بھرپور مقدار بھی ہر کسی کے لیے سازگار نہیں ہوتی، بالخصوص ایسے مریض جو گردوں یا دل کے امراض میں مبتلا ہیں، انہیں کیلے کا زیادہ استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خون میں ان معدنیات کے توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ ماہرینِ غذائیت کا مشورہ ہے کہ کیلے کو اگر درست طریقے سے کھایا جائے تو اس کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیلے کو کبھی بھی تنہا خالی پیٹ کھانے کے بجائے اسے دیگر صحت بخش اشیاء کے ساتھ ملا کر کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر دہی، بادام، اخروٹ یا چیا سیڈز کے ساتھ کیلے کا استعمال نہ صرف اس کی غذائیت کو بڑھاتا ہے بلکہ ہاضمے کے عمل کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ ایک وقت میں صرف ایک کیلا کھانا کافی سمجھا جاتا ہے جبکہ دودھ یا آئس کریم کے ساتھ کیلے کا امتزاج ہاضمے پر بوجھ بن سکتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن پیدا کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ کیلا ایک بہترین پھل ہے لیکن اسے اپنی جسمانی کیفیت کے مطابق اور مناسب مقدار میں کھانا ہی عقل مندی ہے۔ معمولی سی احتیاط اور کھانے کے درست وقت کا انتخاب ہمیں اس لذیذ پھل کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور ہمیں اس کی غذائیت سے مکمل مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے
صحت غذائیت کیلا طبی مشورے غذائی ماہرین