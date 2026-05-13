کیلاش قبیلے کی خاتون کرکٹر سائرہ جبیں پاکستان ٹیم میں ڈیبیو کرتی ہیں، ویڈیو وائرل۔
اے ٹی ایم بوتھ کو نوجوان نے سیلون بنا دیا، ویڈیو وائرل’’جسم مفلوج ہے تو کیا‘‘ فیضان اللہ قلم منہ میں پکڑ کر بورڈ کا امتحان دیا اور شاندار کامیابی پائی کراچی (13 مئی 2026): خوبصورت ثقافت رکھنے والی کیلاش قبیلے کی خاتون کرکٹر سائرہ جبیں نے پاکستان ٹیم کی جانب سے ڈیبیو کر لیا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم میں پہلی بار وادی کیلاش سے تعلق رکھنے والی کرکٹر سائرہ جبیں نے ڈیبیو کیا۔ انہوں نے زمبابوے کے خلاف پہلے ویمنز ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی جانب سے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ 25 سالہ سائرہ جبیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع ہندو کوہ کش کے معروف کیلاش قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لاہور کے کینرڈ کالج میں زیر تعلیم بیٹنگ آل راؤنڈر سائرہ جبیں ڈومیسٹک ویمن کرکٹ میں اسٹرائیکرز کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر چکی ہیں۔ تاہم، وہ اپنے پہلے انٹرنیشنل میچ میں صرف پانچ رنز ہی بنا سکے۔گاؤں سے ویڈیو لنک پر سائرہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کے قومی ٹیم میں منتخب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی پاکستان کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوئی، وہ بہت آگے تک جائے گی۔ سائرہ کے بھائیوں نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ پاکستان کا نام روشن کرے گی.
اے ٹی ایم بوتھ کو نوجوان نے سیلون بنا دیا، ویڈیو وائرل’’جسم مفلوج ہے تو کیا‘‘ فیضان اللہ قلم منہ میں پکڑ کر بورڈ کا امتحان دیا اور شاندار کامیابی پائی کراچی (13 مئی 2026): خوبصورت ثقافت رکھنے والی کیلاش قبیلے کی خاتون کرکٹر سائرہ جبیں نے پاکستان ٹیم کی جانب سے ڈیبیو کر لیا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم میں پہلی بار وادی کیلاش سے تعلق رکھنے والی کرکٹر سائرہ جبیں نے ڈیبیو کیا۔ انہوں نے زمبابوے کے خلاف پہلے ویمنز ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی جانب سے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ 25 سالہ سائرہ جبیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع ہندو کوہ کش کے معروف کیلاش قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لاہور کے کینرڈ کالج میں زیر تعلیم بیٹنگ آل راؤنڈر سائرہ جبیں ڈومیسٹک ویمن کرکٹ میں اسٹرائیکرز کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر چکی ہیں۔ تاہم، وہ اپنے پہلے انٹرنیشنل میچ میں صرف پانچ رنز ہی بنا سکے۔گاؤں سے ویڈیو لنک پر سائرہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کے قومی ٹیم میں منتخب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی پاکستان کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوئی، وہ بہت آگے تک جائے گی۔ سائرہ کے بھائیوں نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ پاکستان کا نام روشن کرے گی
Pakistan Women's Cricket Saira Jabeen Kalash Hindu Kush Khyber Pakhtunkhwa Chitral Domestic Women's Cricket International Debut Pakistan Women's Cricket Team Zimbabwe Women's Cricket Team First Women's T20I Match Saira Jabeen's Father Saira Jabeen's Brothers Support Dream