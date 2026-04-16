کیلوری لیبلنگ بھاری کھانے کے عارضے میں مبتلا افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے

ایک حالیہ تحقیق کے مطابق، ریستوراں کے مینیوز پر کیلوری کی معلومات ظاہر کرنے سے بھاری کھانے کے عارضے میں مبتلا افراد کو اپنی خوراک کو سنبھالنے اور صحت یابی میں مدد مل سکتی ہے۔
محققین نے انکشاف کیا ہے کہ کیلوری لیبلنگ لوگوں کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ایک حالیہ سروے سے پتا چلتا ہے کہ ریستوراں کے مینوز پر کیلوری کی معلومات ظاہر کرنے سے ان افراد کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے جو بھاری کھانے کے عارضے (جس میں باقاعدگی سے بہت زیادہ کھانا شامل ہے) کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی انہیں اپنی کھانے کی عادات کو زیادہ مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
انگلینڈ میں، 2022 میں متعارف کرائی گئی ایک قانون سازی کے تحت 250 سے زیادہ ملازمین والے ریستورانوں، ٹیک ویز اور کیفے کو موٹاپا کم کرنے اور صحت بخش غذائی انتخاب کو فروغ دینے کی کوششوں کے حصے کے طور پر مینوز پر کیلوری کے حسابات دکھانے کا پابند کیا گیا ہے۔
جب کہ یہ پالیسی عام لوگوں میں صحت بخش کھانے کے فیصلے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، شواہد یہ بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کے عوارض میں مبتلا افراد کیلوری لیبلنگ پر مختلف ردعمل کا اظہار کر سکتے ہیں، اکثر جب معلومات نظر آتی ہے تو کم کیلوری والے کھانے کا انتخاب کرتے ہیں۔
یونیورسٹی کالج لندن اور کنگز کالج لندن کے محققین نے پایا کہ کیلوری لیبلنگ بھاری کھانے کے عارضے میں مبتلا افراد کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر ان کے بحالی کے عمل میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ یو سی ایل گریٹ اورمونڈ اسٹریٹ انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کی ڈاکٹر ناورا ٹرومپیٹر کے مطابق، کھانے کے عوارض میں مبتلا افراد کا کیلوری لیبلز پر مختلف ردعمل ہوتا ہے، لیکن بھاری کھانے کے عارضے والے افراد اپنی حالت کو سنبھالنے کے لیے انہیں زیادہ مددگار پاتے ہیں۔
یہ تحقیق اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح ایک بظاہر سادہ پالیسی، جیسے کہ ریستوراں کے مینیو پر کیلوری کی تعداد کا اندراج، وسیع تر صحت کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بھاری کھانے کا عارضہ، جسے بعض اوقات غیر اعتدال پسند کھانے کا عارضہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سنگین ذہنی صحت کی حالت ہے جو فرد کی زندگی کے معیار کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ اس میں بار بار غیر معمولی مقدار میں کھانا شامل ہوتا ہے، جس کے بعد شرمندگی، جرم، یا افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان افراد کو اکثر کنٹرول کھونے اور اپنی مرضی کے خلاف زیادہ کھانے کا تجربہ ہوتا ہے۔
کیلوری کی معلومات کی دستیابی سے انہیں اپنے کھانے کے انتخاب کے بارے میں زیادہ باخبر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو بالآخر اس عارضے کے انتظام اور بہتری میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ بھاری کھانے کے عارضے میں مبتلا افراد کیلوری کی تعداد کو محض اعداد و شمار کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ اسے اپنی خوراک کی منصوبہ بندی کے لیے ایک عملی آلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی مخصوص کھانے میں کتنی کیلوریز ہیں، تو وہ خود کو صحت بخش اور کم کیلوری والے اختیارات کی طرف مائل کر سکتے ہیں، جو ان کے بحالی کے سفر میں ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے لئے اس احساس سے نکلنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کھانے پر قابو نہیں پا سکتے، کیونکہ انہیں اب واضح طور پر پتا ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور اس کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
اس تحقیق کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ یہ کھانے کے عوارض کے علاج اور انتظام کے لیے نئے راستے کھولتی ہے۔ ماضی میں، کھانے کے عوارض کے علاج پر زیادہ تر توجہ نفسیاتی پہلوؤں پر مرکوز رہی ہے، جبکہ غذائیت اور خوراک کے انتخاب کے عملی پہلوؤں کو شاید کم اہمیت دی گئی ہے۔ کیلوری لیبلنگ جیسی مداخلتیں، جو کہ خوراک کے انتخاب کو براہ راست متاثر کرتی ہیں، ان افراد کو بااختیار بنا سکتی ہیں اور انہیں اپنی صحت پر زیادہ کنٹرول فراہم کر سکتی ہیں۔
یہ ضروری ہے کہ ان نتائج کو مدنظر رکھا جائے اور ایسی پالیسیاں نافذ کی جائیں جو صرف موٹاپا کم کرنے تک محدود نہ ہوں، بلکہ کھانے کے عوارض میں مبتلا افراد کی مدد کے لیے بھی تیار کی جائیں۔ مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کیلوری لیبلنگ کس طرح مختلف قسم کے کھانے کے عوارض میں مبتلا افراد پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہیں۔ تاہم، ابتدائی شواہد بہت حوصلہ افزا ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کیلوری کی معلومات ایک سادہ لیکن مؤثر آلہ ثابت ہو سکتی ہے جو ان افراد کی بحالی اور ان کے طرز زندگی میں بہتری لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے جو بھاری کھانے کے عارضے سے دوچار ہیں۔ اس طرح کی پالیسیاں نہ صرف صحت عامہ کو بہتر بنا سکتی ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی امید کی نئی کرن فراہم کر سکتی ہیں جو ایک مشکل صحت کی حالت سے لڑ رہے ہیں۔
