کیلیفورنیا کے گورنر نیوسم کا ٹرمپ سے ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ

امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کے خلاف جاری جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا سخت مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں گیون نیوسم نے اس جنگ کو مکمل طور پر بے مقصد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے اثرات براہِ راست امریکی عوام پر منفی انداز میں پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر الزام عائد کیا کہ ملک میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ، خاص طور پر خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنائی جانے والی پالیسیوں کا براہِ راست نتیجہ ہیں۔ گورنر نیوسم نے مزید کہا کہ موجودہ نازک حالات میں حکومت کو جنگ ی اخراجات پر توجہ دینے کے بجائے اندرونی مسائل کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے، خاص طور پر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معیشت کی بدحالی پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جنگ ی بجٹ کو معیشت کی بحالی اور عوام کے لیے فلاحی منصوبوں پر صرف کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب، امریکی سینیٹر ٹیمی بالڈون نے بھی صدر کے جنگ ی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ایک اہم قرارداد سینیٹ میں پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس جنگ سے امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں مہنگائی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور عام امریکی خاندانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے امریکی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور عام شہری اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سینیٹر بالڈون نے زور دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کو جنگ ی اختیارات کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے اور کانگریس سے مشاورت کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا فیصلہ عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ سیاسی مبصرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق، امریکہ میں ایران جنگ کے حوالے سے اختلافات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور مختلف سیاسی رہنما حکومت کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ اختلافات نہ صرف ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز کے درمیان ہیں بلکہ ریپبلیکن پارٹی کے اندر بھی اس جنگ کی پالیسی پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یہ معاملہ امریکہ کی داخلی سیاست میں مزید کشیدگی اور عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے جنگ کو جاری رکھا تو یہ امریکہ کی معیشت اور سماج دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں، امریکہ کو بین الاقوامی سطح پر بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب، کنیکٹیکٹ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج بھی جاری ہے، جو امریکہ میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور سماجی تقسیم کا ایک اور مظہر ہے۔ اس احتجاج سے امریکہ میں مختلف گروہوں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر سرخ مائع پھینکنے کی واقعہ بھی بین الاقوامی سطح پر تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کی علامت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق مواد پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
