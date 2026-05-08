کیمبرج انٹرنیشنل نے لیک ایس لیول ریاضی پیپر کو منسلک کر دیا، نئی امتحان کی تاریخ 9 جون

کیمبرج انٹرنیشنل نے ایس لیول ریاضی 9709/12 کی لیک پیپر کو منسلک کر دیا ہے اور نئی امتحان کی تاریخ 9 جون قرار دی ہے۔ متاثرہ طالب علم کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ نتائج کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
کیمبرج انٹرنیشنل نے ایس لیول ریاضی 9709/12 کی لیک پیپر کو منسلک کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ پیپر اب طالب علم کے نتائج کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیمبرج انٹرنیشنل کی طرف سے جاری بیانات کے مطابق، متاثرہ طالب علم اب 9 جون کو ایک نئی امتحان دے گے۔ کیمبرج نے کہا کہ نئی امتحان کے لیے طالب علم یا اسکول سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ امتحان کے باڈی نے کہا کہ اسکولوں کے ساتھ مزید تفصیلات 15 مئی تک شیئر کی جائیں گی۔ لیک پیپر کی منسلک کاری اور امتحان کی نئی تاریخ کے باوجود، کیمبرج انٹرنیشنل نے کہا کہ نتائج کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نتائج اب بھی 11 اگست 2026 کو اعلان کرنے کی توقع ہے۔ کیمبرج نے کہا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ملکر تحقیق شروع کر رہے ہیں تاکہ یہ جانا جا سکے کہ پیپر کیسے لیک ہوا۔ امتحان کی مواد شیئر کرنے سے متعلق تحذیر کیمبرج انٹرنیشنل نے کہا کہ اگر کسی کو امتحان کی مواد شیئر کرتے ہوئے مل جاتا ہے تو اس پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیانات میں کہا گیا ہے کہ شامل افراد کو دائمی طور پر روک دیا جا سکتا ہے۔ کیمبرج نے طالب علم سے آپیل کی ہے کہ وہ اپنے باقی امتحان ات کے مطابق ہی حاضر ہو کر امتحان دے لیں۔ یہ فیصلہ متاثرہ طالب علم اور اسکولوں کے لیے 9 جون کے بدلے امتحان کے لیے مزید ہدایات کے انتظار میں آیا ہے.
